Neu am Vorabend: Madita van Hülsen moderiert ab 2025 "Abenteuer Leben täglich" bei Kabel Eins

Neues Jahr. Neue Moderatorin. Madita van Hülsen moderiert ab 2. Januar 2025 "Abenteuer Leben täglich" bei Kabel Eins. Die Sendung läutet seit über 15 Jahren sehr erfolgreich um 16:55 Uhr den Vorabend bei Kabel Eins ein. "Abenteuer Leben täglich" erzielte in diesem Jahr Bestwerte bis zu 7,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) und Top-Reichweiten bis zu 1,3 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite 3+ J.). "Ich freue mich riesig auf dieses neue 'Abenteuer Leben' in meinem Leben", sagt Moderatorin Madita van Hülsen. "Es ist für mich eine Ehre, eine tägliche Sendung zu moderieren und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Sachen auf den Grund zu gehen und Neues zu entdecken, ist genau mein Ding! Das Team und ich wollen weiterhin erfolgreich mit viel Neugier den Wissendurst bei den Menschen wecken und ihnen täglich spannende neue Erkenntnisse zeigen, die sie so vielleicht vorher noch nie gesehen haben, denn das Leben ist ja für uns alle ein Abenteuer ;)." Senderchef Felix von Mengden: "'Abenteuer Leben' gelingt es seit vielen Jahren, unser Publikum gleichermaßen unterhaltsam wie informativ in den wohlverdienten Feierabend zu bringen. Madita van Hülsen als Moderatorin ist dabei die perfekte Begleitung. Sie übernimmt für Seraphina Kalze, bei der ich mich an dieser Stelle noch mal für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Kreativität und Leidenschaft herzlich bedanken möchte. 'Abenteuer Leben' ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler am Vorabend und im Programm von Kabel Eins." Komplettiert wird die "Abenteuer Leben"-Familie weiterhin durch Tommy Scheel, der auch im kommenden Jahr "Abenteuer Leben am Sonntag" moderieren wird. "Abenteuer Leben täglich" läuft montags bis freitags um 16:55 Uhr, "Abenteuer Leben am Sonntag" immer sonntags um 22:15 Uhr bei Kabel Eins. Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.12.2024 (endgültig gewichtet)

