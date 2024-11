Kabel Eins

Drei neue Köche bei "Mein Lokal, Dein Lokal". Ali Güngörmüs, Robin Pietsch und Christian Henze starten 2025

Unterföhring (ots)

Neues Jahr. Neue Köche. "Mein Lokal, Dein Lokal" startet mit einer kulinarischen Top-Besetzung in eine neue Ära. Ali Güngörmüs, Robin Pietsch und Christian Henze sind ab 2025 für das Erfolgsformat von Kabel Eins im Einsatz. Die drei neuen Köche übernehmen ab 6. Januar "Mein Lokal, Dein Lokal" im Wechsel als Hosts. Seit über zehn Jahren läuft das Programm sehr erfolgreich im Vorabend bei Kabel Eins, erzielt Bestwerte bis zu 7,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) und Top-Reichweiten bis zu 1,3 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite 3+ J.). Ali Güngörmüs (Sterne-Koch mit zwei eigenen Lokalen): "Wir wollen natürlich die Erfolgsgeschichte von 'Mein Lokal, Dein Lokal' fortsetzen. Die Sendung ist toll und ich freue mich riesig darauf, meinen Teil dazu beizutragen. Für die Kandidaten geht es nicht nur darum, ein gutes Gericht auf den Teller zu bringen, sondern auch die Perspektive der anderen zu respektieren und voneinander zu lernen." Christian Henze (erfolgreichster Kochbuch-Autor Deutschlands): "'Mein Lokal, Dein Lokal' hat eine so abwechslungsreiche Vielseitigkeit. Sie macht das Format für das Publikum genauso unterhaltsam und interessant wie für die Kandidaten und uns Hosts. Ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil der Sendung zu sein. Zusammen mit meinen beiden geschätzten Kollegen werden wir die Erfolgsgeschichte weiterschreiben." Robin Pietsch (Sterne-Koch mit zwei eigenen Lokalen): "Vor knapp zehn Jahren habe ich als Kandidat bei 'Mein Lokal, Dein Lokal' mitgemacht. Dass ich jetzt die Sendung von der anderen Seite als Host begleiten kann, fühlt sich für mich großartig an. Klar geht es erstmal um den Wettkampf zwischen den Gastronomen. Genauso spannend sind aber auch das Verhalten und die Dynamik innerhalb der Teilnehmergruppe." Felix von Mengden (Senderchef Kabel Eins): "Unser neues Trio verspricht beste Unterhaltung am Vorabend. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei Mike Süsser für neun Jahre unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz für unsere Lokale bedanken. Jetzt freuen wir uns bei Kabel Eins, dass wir mit Ali, Christian und Robin unsere Traumbesetzung für die Zukunft gefunden haben. Herzlich willkommen an Bord!" "Mein Lokal, Dein Lokal" läuft immer montags bis freitags um 17:55 Uhr bei Kabel Eins. Das Format wird ab 2025 von der Just Friends Productions GmbH produziert. Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.11.2024 (endgültig gewichtet)

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell