Kabel Eins

7,3 Prozent! Überragender Start von "Morlock Motors" bei Kabel Eins

Unterföhring (ots)

Was für ein Einstand! Michael Manousakis und seine Morlocks feiern eine überragende Premiere bei Kabel Eins. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" holt am Donnerstagabend in der Prime Time fantastische 7,3 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt schalten über 2,5 Millionen Zuschauer die Auftaktfolge ein (Nettoreichweite Z 3+). Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.10.2024 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell