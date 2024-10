Kabel Eins

Spannend, unglaublich, bewegend: Kabel Eins zeigt ab Freitag, 18. Oktober, 20:15 Uhr, "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle"

Unterföhring (ots)

Ein Horrorhaus in Höxter. Ein Zahnarzt, der schwer bewaffnet zum Rachefeldzug ansetzt. Ein junger Mann, der seine Eltern in der Garage einbetoniert. Reine Fiktion? Leider, nein! In der neuen, fünfteiligen True-Crime-Reihe "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle", zeigt Kabel Eins wahre Fälle, die ganz Deutschland in Atem hielten. Dramatische Entführungen, mysteriöse Morde, unglaubliche Justizskandale, hollywoodreife Betrügereien und tragische Beziehungsdramen. "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle", fünf Folgen, ab Freitag, 18. Oktober, 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

Bei "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" immer im Fokus: Unfassbare Schicksale und menschliche Dramen, die viele Deutsche heute noch bewegen. Zu Wort kommen Opfer, Hinterbliebene, True Crime Podcaster und Ermittler, die über den aktuellen Ermittlungsstand ihrer Fälle berichten. Außerdem: Prominente Zeitzeugen wie Jan Hofer, Simone Thomalla, Laura Karasek und Sky Du Mont.

Das Programm ist der Start der neuen True-Crime-Strecke in der Prime Time bei Kabel Eins. Der Sender steigert damit die Anzahl seiner Eigenproduktionsflächen um einen weiteren Abend.

Und das sind die Fälle, die Kabel Eins in der ersten Folge aufarbeitet:

Tödliches Stalking. Nicole R., 23 Jahre aus Gelsenkirchen wird im Jahr 2014 von ihrem Ex-Freund ermordet. Daniel L. war zuvor mehrfach durch Gewalttaten aufgefallen. Gutachter hatten vor ihm gewarnt, aber die Behörden unternahmen nichts. Nicoles Eltern und ihre beste Freundin klagen an: Hätte die Tat verhindert werden können?

War es ein Auftragsmord? Tatjana Gsell im Visier der Justiz: Franz und Tatjana Gsell waren ein perfektes Schlagzeilenpaar. Sie ein Escort-Girl, er ein reicher Schönheitschirurg. Kurz darauf heiraten die beiden. Einige Jahre später wird Franz Gsell in seiner Villa in Nürnberg überfallen. Die Einbrecher schlagen mit einer Axt auf ihn ein. Gsell stirbt später an den Folgen der Verletzungen. Tatjana Gsell gerät ins Visier der Justiz.

Mord an Karen Oehme: Ein Feuerwehrmann findet die Leiche der 25-jährigen Tochter des Esso-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Oehme in einem Feld in der Nähe von Münster: Die Obduktion ergibt, dass Karen Oehme vergewaltigt und erwürgt wurde. Der Täter, so glaubt man, sei schnell gefunden. Doch weder Hinweise aus der Bevölkerung noch ein Beitrag im Rahmen der Sendung "Aktenzeichen XY" führen zu einer Festnahme.

Horrorhaus Höxter: Ein Ehepaar im beschaulichen Höxter nimmt Frauen bei sich auf, um sie zu quälen. Zwei Opfer sterben nach schweren Misshandlungen im Haus von Wilfried und Angelika W. Jeder für sich wäre kaum zu derartigen Taten fähig - doch als Duo ergibt sich eine toxische Verbindung.

Mord nach Schützenfest: Franz S. hat die Studentin Johanna S. missbraucht und brutal getötet, davon ist das Gericht überzeugt. Der Tatort: Ein Schuppen in einem kleinen Ort im Sauerland - direkt neben Johannas Elternhaus. Dort findet ihr Vater die Leiche der 24-Jährigen am Morgen nach dem Schützenfest. Ein Täter scheint schnell gefunden und wird verurteilt: Franz S. Er hat den Mord gestanden. Dennoch wirft der Fall bis heute viele Fragen auf. Denn S. beteuert seine Unschuld.

Produziert wird "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" von Spiegel TV.

