"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Iris Radisch, Cornelius Pollmer und Jan Fleischhauer

Thea Dorn lädt am Freitag, 15. März 2024, um 23.30 Uhr im ZDF zum nächsten "Literarischen Quartett" ein. Ihre Gäste sind die Literaturkritikerin und Autorin Iris Radisch, der Journalist und Autor Cornelius Pollmer und der Journalist und Autor Jan Fleischhauer. Zusammen mit Thea Dorn debattieren sie über aktuelle Neuerscheinungen dieses Frühjahrs von Barbara Kingsolver, Stephan Wackwitz, Timon Karl Kaleyta und die Neuübersetzung des ‒ 1932 erstmals auf Deutsch erschienenen ‒ Romans "Treibgut" von Julien Green. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits am Freitag, 15. März 2024, ab 10.00 Uhr abrufbar.

Barbara Kingsolver "Demon Copperhead"

Demon Copperhead kommt in einem heruntergekommenen Wohnwagen irgendwo in den Wäldern Virginias zur Welt. Seine Mutter, ein 18-jähriger Teenager auf Opioid-Entzug, räumt Regale in einem Supermarkt ein, der Vater ist schon tot. Das ländliche Virginia, Heimat der Hillbillys, ist geprägt von Sucht, Missbrauch, Armut und roher Gewalt, die Zukunft des kleinen Demon daher höchst ungewiss. Aber mit zähem Überlebenswillen und einer großen Klappe stellt er sich den übermächtigen Herausforderungen seines jungen Lebens.

Timon Karl Kaleyta "Heilung"

Ein Mann kann nicht mehr schlafen und fürchtet, alles zu verlieren, was ihm wichtig ist: seine Ehe, seinen Status, das Leben. In einer noblen Bergklinik soll er zu sich selbst finden, aber gegen die Behandlung sträubt er sich aus Angst, sich allzu sehr zu offenbaren. Er flieht und ahnt nicht, wie weit er tatsächlich gehen muss, um endlich Heilung zu finden.

Julien Green "Treibgut"

Neu übersetzt und anhand neuer biografischer Quellen kommentiert, erscheint jetzt ein Klassiker der Weltliteratur, der 1932 erstmals auf Deutsch erschien. Der Roman leuchtet die Nachtseite eines Paris aus, das keine Belle Époque mehr ist und erzählt von Menschen in einer untergehenden Gesellschaft.

Stephan Wackwitz "Geheimnis der Rückkehr"

Mehr als ein Vierteljahrhundert hat der Autor außerhalb von Deutschland verbracht. Im Auftrag des Goethe-Instituts war er in London, Tokio, Krakau, Bratislava, New York, Tbilissi und Minsk tätig. Fast drei Jahrzehnte voller Begegnungen mit Menschen und Ideen schärfen seinen Blick auf sein Heimatland heute. Wackwitz spürt aber auch seinem inneren Lebensweg nach: vom pietistischen Klosterschüler in der schwäbischen Provinz über einen verwirrten Jung-Marxisten zum überzeugten Liberalen angelsächsischer Prägung

"Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet. Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 17. Mai 2024, ausgestrahlt.

Bücherliste:

Timon Karl Kaleyta "Heilung" (Piper)

Julien Green "Treibgut" (Hanser)

Barbara Kingsolver "Demon Copperhead" (dtv)

Stephan Wackwitz "Geheimnis der Rückkehr" (S.Fischer)

