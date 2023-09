ZDF

ZDF: "Die Spur" mit Dreiteiler über "The Princess of Disinformation"

Die deutsche Bloggerin Alina Lipp berichtet im Angriffskrieg gegen die Ukraine aus den russisch besetzten Gebieten. Ihre Videos teilt sie mit rund 200.000 Followern. Auf ihrem Telegram-Kanal leitet Alina Lipp fast täglich pro-russische Inhalte ungefiltert weiter, darunter Desinformation und Propaganda. Die dreiteilige "Die Spur"-Doku "The Princess of Disinformation – Alina Lipp und Putins Krieg", die ab Mittwoch, 6. September 2023, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar ist, fragt: Wie kommt sie dazu? Wer unterstützt die selbsternannte "Friedensjournalistin"? Die erste Folge des Doku-Dreiteilers von Anna Loll und Thomas Wendrich wird zusätzlich um 22.35 Uhr im ZDF gesendet. Zum ersten Mal gibt Alina Lipp, die den deutschen Leitmedien kritisch gegenübersteht, einem öffentlich-rechtlichen Sender ein ausführliches Interview. Außerdem haben die Autoren mit Wegbegleitern, Kriegsreportern und Experten gesprochen, um für den ersten Film "Wie wird man Alina Lipp?" mehr über die Beweggründe der Bloggerin und Brüche in ihrem Leben zu erfahren. Aufgewachsen in Norddeutschland, studierte Alina zunächst Umweltschutz und trat den Grünen bei. Ihr Vater, ein russischer Einwanderer, steht auf Seiten Putins und wanderte nach der völkerrechtswidrigen Annexion auf die Krim aus. Immer mehr gerät Alina Lipp in sein ideologisches Fahrwasser und zog 2021 in die Stadt Donezk – mitten in die russisch besetzte Ostukraine. "Was mir nachgesagt wird, wenn über mich berichtet wird, dass ich eine Art Kreml-Puppe sei", das stimme alles nicht, rechtfertigt sich Alina Lipp im Interview. Sie wolle auf die "wahre" Situation aufmerksam machen. Die Rollen in der Ostukraine sind in ihren Augen klar verteilt: Die Ukraine ist der faschistische Aggressor, Russland verteidigt die Menschen. Dass ihre Arbeit der russischen Regierung in die Hände spielt, bestreitet sie nicht. Wie genau ihre Arbeit von russischer Seite unterstützt wird, wie groß Alina Lipps Nähe zu den Machthabern im Kreml tatsächlich ist und welche Folgen ihre Arbeit für die Menschen in den besetzten Gebieten hat, wird in den Folgen "Der Krieg und die Wahrheit" und "Der lange Arm des Kreml" untersucht. Die Filme werden mit Untertiteln angeboten. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 ‒ 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie "Die Spur" in der ZDFmediathek – einschließlich der Testfolgen aus dem Jahr 2022.

