Neu in der ZDFmediathek: "Soll ich… eine Schönheits-OP machen lassen?"

Das ZDF-Format "Soll ich ...?" in der ZDFmediathek konfrontiert Menschen um die 30 mit wichtigen Fragen des Lebens. Die neue Folge des React-to-Formats "Soll ich… eine Schönheits-OP machen lassen?", holt Gäste ins Studio, die sich diese Frage stellen. Sie werden konfrontiert mit Pro- und Contra-Argumenten. Eine exklusive und repräsentative Umfrage liefert Hintergrundinformationen.

Nach einer repräsentativen Umfrage für das ZDF und "Soll ich…?" denken sehr viele 25 bis 34-Jährige in Deutschland über einen Schönheitseingriff nach. 42 Prozent beantworten die Frage "Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, in Zukunft einen Schönheitseingriff machen zu lassen?" mit "ja" oder "eher ja". 15,6 Prozent sind "unentschlossen". 42,4 Prozent antworten mit "nein" oder "eher nein".

17,3 Prozent der 25- bis 34-Jährigen hatten bereits mindestens einen Schönheitseingriff. Am häufigsten ging es dabei um Nase, Brust und Augen.

Eine übergroße Mehrheit ist nach dem Schönheitseingriff eher oder sehr zufrieden: 76,9 Prozent. 18,5 Prozent sagen "teils, teils", nur 4,6 Prozent sind eher oder sehr unzufrieden.

"Soll ich...?" wird mit Untertiteln angeboten.

Quelle der Umfrage: ZDF/"Soll ich…?" (n=1.000 Befragte, repräsentativ für 25- bis 34-Jährige in Deutschland).

