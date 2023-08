Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Sonntag, 3. September 2023, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Wild und laut, hard and heavy: Heute ist Kiwi auf dem "Highway to Hell". Das Motto "Rock im Garten" verspricht spektakuläre Aktionen, außergewöhnliche Servicetipps und vor allem viel Musik. Gäste: Mario Barth, Mando Diao, Ronnie Romero, Smash into Pieces, ...

mehr