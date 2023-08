ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/23

Mainz (ots)

Woche 35/23 Fr., 1.9. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.30 Uhr beachten: 22.30 heute-show spezial 23.05 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00) 23.35 aspekte (VPS 23.30) 0.20 heute journal update (VPS 0.15) 0.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle (VPS 0.30) 1.20 Terra X History (VPS 1.15) 2.05 Terra X (VPS 2.00) Faszination Deutschland (Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 36/23 Sa., 2.9. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 heute-show spezial 1.05 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Spooks - Verräter in den eigenen Reihen 2.40 Out of Sight (VPS 2.35) (Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 40/23 So., 1.10. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 2.15 Uhr beachten: 2.15 Der Palast (HD/AD/UT) Folge 1 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte Christine Steffen / Marlene Wenninger Svenja Jung Rosa Steffen Anja Kling Roland Wenninger Heino Ferch Bettina Wilke Luise Befort Alexander Bachmann Hannes Wegener Georg Weiss August Wittgenstein Steven Williams Daniel Donskoy und andere Schnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli Christen Musik: Martin Lingnau, Ingmar Sueberkrueb Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Rodica Doehnert nach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz Wildfeuer Regie: Uli Edel (Erstsendung 3.1.2022) Deutschland 2022 3.00 Der Palast (HD/AD/UT) Folge 2 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte Christine Steffen / Marlene Wenninger Svenja Jung Rosa Steffen Anja Kling Roland Wenninger Heino Ferch Bettina Wilke Luise Befort Alexander Bachmann Hannes Wegener Georg Weiss August Wittgenstein Steven Williams Daniel Donskoy und andere Schnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli Christen Musik: Martin Lingnau, Ingmar Sueberkrueb Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Rodica Doehnert nach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz Wildfeuer Regie: Uli Edel (Erstsendung 3.1.2022) Deutschland 2022 3.45 Unser Lehrer Doktor Specht (VPS 3.40) 4.30 Terra Xplore (VPS 4.25) 5.00- ZDF.reportage 5.30 Familie XXL ("zdf.formstark" entfällt.) Mo., 2.10. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 1.30 Uhr beachten: 1.30 Der Palast (HD/AD/UT) Folge 3 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte Christine Steffen / Marlene Wenninger Svenja Jung Rosa Steffen Anja Kling Roland Wenninger Heino Ferch Bettina Wilke Luise Befort Alexander Bachmann Hannes Wegener Georg Weiss August Wittgenstein Steven Williams Daniel Donskoy und andere Schnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli Christen Musik: Martin Lingnau, Ingmar Sueberkrueb Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Rodica Doehnert nach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz Wildfeuer Regie: Uli Edel (Erstsendung 4.1.2022) Deutschland 2022 2.15 Der Palast (HD/AD/UT) Folge 4 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte Christine Steffen / Marlene Wenninger Svenja Jung Rosa Steffen Anja Kling Roland Wenninger Heino Ferch Bettina Wilke Luise Befort Alexander Bachmann Hannes Wegener Georg Weiss August Wittgenstein Steven Williams Daniel Donskoy und andere Schnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli Christen Musik: Martin Lingnau, Ingmar Sueberkrueb Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Rodica Doehnert nach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz Wildfeuer Regie: Uli Edel (Erstsendung 4.1.2022) Deutschland 2022 Mo., 2.10. 3.00 Der Palast (HD/AD/UT) Folge 5 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte Christine Steffen / Marlene Wenninger Svenja Jung Rosa Steffen Anja Kling Roland Wenninger Heino Ferch Bettina Wilke Luise Befort Alexander Bachmann Hannes Wegener Georg Weiss August Wittgenstein Steven Williams Daniel Donskoy und andere Schnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli Christen Musik: Martin Lingnau, Ingmar Sueberkrueb Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Rodica Doehnert nach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz Wildfeuer Regie: Uli Edel (Erstsendung 5.1.2022) Deutschland 2022 3.45 Der Palast (HD/AD/UT) Folge 6 Eine deutsch-deutsche Familiengeschichte Christine Steffen / Marlene Wenninger Svenja Jung Rosa Steffen Anja Kling Roland Wenninger Heino Ferch Bettina Wilke Luise Befort Alexander Bachmann Hannes Wegener Georg Weiss August Wittgenstein Steven Williams Daniel Donskoy und andere Schnitt: Christoph Strothjohann, David Gruschka, Ueli Christen Musik: Martin Lingnau, Ingmar Sueberkrueb Kamera: Hannes Hubach Drehbuch: Rodica Doehnert nach einer Idee von Rodica Doehnert, Fritz Wildfeuer Regie: Uli Edel (Erstsendung 5.1.2022) Deutschland 2022 4.25 zdf.formstark (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen.) Do., 5.10. 0.45 Wahl 2023 im ZDF (VPS 0.44) Die Kneipenwahl in Bayern Der Wahlcheck mit Eva Schulz Bitte Ergänzung beachten: Untertitel Fr., 6.10. 1.15 Wahl 2023 im ZDF (VPS 1.14) Die Kneipenwahl in Hessen Der Wahlcheck mit Eva Schulz Bitte Ergänzung beachten: Untertitel

