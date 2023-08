ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/23

Mainz (ots)

Woche 36/23 Fr., 8.9. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Wie kreativ ist die KI? Woche 40/23 Do., 5.10. Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 Wahl 2023 im ZDF (VPS 0.44/HD) Die Kneipenwahl in Bayern Der Wahlcheck mit Eva Schulz Deutschland 2023 1.15 Marie fängt Feuer (VPS 0.45) 2.45 Marie fängt Feuer (VPS 2.15) 4.15 Unser Lehrer Doktor Specht (VPS 3.45) 5.00- hallo deutschland (VPS 4.45) 5.30 ("zdf.formstark" entfällt.) Fr., 6.10. Bitte Programmänderung ab 1.15 Uhr beachten: 1.15 Wahl 2023 im ZDF (VPS 1.14/HD) Die Kneipenwahl in Hessen Der Wahlcheck mit Eva Schulz Deutschland 2023 1.45 Terra X History (VPS 1.15) 2.30 Terra X (VPS 2.00) Welten-Saga II 3.15 Marie fängt Feuer (VPS 3.30) 4.45- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 ("Die Deutschen II" entfällt.) Woche 41/23 Sa., 7.10. Bitte neue Ausdrucke beachten: 6.45 Meine Freundin Conni (HD) Conni und das Froschkonzert Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni (HD) Conni geht nicht mit Fremden mit Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 Do., 12.10. 20.15 Fritzie - Der Himmel muss warten Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten: Wolfgang Büschel Jan Pohl Bitte streichen: Herr 21.00 Fritzie - Der Himmel muss warten Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten: Wolfgang Büschel Jan Pohl Bitte streichen: Herr

