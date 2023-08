ZDF

"Invictus Games" 2023: Prinz Harry, Duke of Sussex, und Verteidigungsminister Pistorius zu Gast im ZDF-"sportstudio"

Hoher Besuch im "aktuellen sportstudio": Prinz Harry, Duke of Sussex, Gründer und Schirmherr der "Invictus Games Foundation", und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sind am Samstag, 9. September 2023, ab 23.00 Uhr, zu Gast im ZDF in Mainz. Zusammen mit drei Teilnehmern der "Invictus Games" diskutiert die Runde mit Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss über den internationalen Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und kranke Soldaten.

Der Duke of Sussex gründete die "Invictus Games" 2014. Durch die Kraft des Sports unterstützen die "Invictus Games" die Genesung und Rehabilitation der teilnehmenden Soldatinnen und Soldaten und fördern gleichzeitig ein breiteres Verständnis und Respekt für sie.

In diesem Jahr finden die Spiele vom 9. bis 16. September erstmals in Deutschland und zwar in Düsseldorf statt. Nach der offiziellen Eröffnungsfeier sind der Duke of Sussex und der deutsche Bundesverteidigungsminister zu Gast im "aktuellen sportstudio" in Mainz. Auch zwei Afghanistanveteranen und Teilnehmer der "Invictus Games" werden dabei sein. Der US-Amerikaner Angelo Anderson erlitt bei seinem Einsatz komplizierte Schussverletzungen an Arm und Oberschenkel. Er war schon bei den ersten Spielen 2014 in London und arbeitet heute für die "Invictus Games Foundation". Der Deutsche Jens Niemeyer erlitt durch seinen Afghanistaneinsatz eine posttraumatische Belastungsstörung. Er tritt für Deutschland bei den "Invictus Games" an und besucht das "aktuelle sportstudio" gemeinsam mit seiner Frau Nicole.

Das "aktuelle sportstudio" beginnt um 23.00 Uhr und wird von Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss moderiert.

Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

