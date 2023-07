LEONINE Studios

LEONINE Studios wird neuer Lizenzpartner der The Walt Disney Company in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die Kategorie Home Entertainment

Ab 01. Oktober 2023 übernimmt LEONINE Studios das Marketing, den Verkauf und die Distribution der physischen Produkte (DVD, Blu-Ray, 4K UHD) der The Walt Disney Company in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den eigenen Vertrieb der genannten Produkte wird die The Walt Disney Company per 30. September 2023 beenden.

Den Start der Partnerschaft markieren die Home Entertainment Veröffentlichungen von GUARDIANS OF THE GALAXY: VOL. 3, die am 06. Oktober 2023 als DVD, Blu-ray und limitiertes 4K UHD Steelbook erscheint sowie ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU, die am

13. Oktober 2023 ebenfalls als DVD, Blu-Ray und 4K UHD erhältlich ist. Ebenso im Herbst erscheint zum ersten Mal auf 4K UHD Tim Burtons NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS. Neben den kommenden Neuveröffentlichungen wird LEONINE Studios weiter das gesamte bestehende Katalog und TV-Serien Portfolio der Walt Disney Company distribuieren, dazu gehörend Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios und 20th Century Studios.

Roger Crotti, Head of Studios, The Walt Disney Company GSA: "Mit LEONINE Studios haben wir einen starken Partner in der DACH-Region gefunden. LEONINE Studios wird mit seiner Kompetenz und Erfahrung im Home Entertainment die Vermarktung unserer physischen Produkte erfolgreich fortsetzen. Wir freuen uns sehr, auf die zukünftige Zusammenarbeit."

Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer von LEONINE Studios: "Dass uns Disney all ihre großen bedeutenden Marken für Vertrieb und Vermarktung ihrer physischen Produkte anvertraut, freut uns und ist zugleich Motivation, weiterhin große Erfolge im deutschsprachigen Raum im immer noch starken physischen Markt zu erzielen. Die Entscheidung ist für uns Beweis unserer Kompetenz in Vertrieb und Vermarktung sowie unsere Erfahrung im Umgang mit starken IPs. Gleichzeitig stärkt die Kooperation unsere führende Position als Vertrieb im physischen Home Entertainment Markt. Wir freuen uns sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit."

Über LEONINE Studios

LEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.

Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.

Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.

LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.

LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.

Über The Walt Disney Company Germany

The Walt Disney Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ein international führendes, vielfältiges Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das drei Kerngeschäftsbereiche umfasst: Disney Entertainment, ESPN und Disney Parks, Experiences and Products. Disney ist ein Dow-30-Unternehmen und hatte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresumsatz von 82,7 Milliarden Dollar.

Die The Walt Disney Company besteht seit über 80 Jahren in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und beschäftigt Tausende von Menschen in der Region. Mit Disneyland Paris und seinen anderen ikonischen Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, 20th Century Studios und ESPN unterhält, informiert und inspiriert The Walt Disney Company EMEA Millionen von Verbraucherinnen und Verbraucher in mehr als 130 Ländern durch die Kraft des einzigartigen Storytellings. Disney+, der Direct-to-Consumer Streaming-Service des Unternehmens, ist derzeit in 60 Märkten in der EMEA-Region verfügbar.

Seit über 60 Jahren ist Disney auch in Deutschland aktiv und hat seinen Firmensitz im Zentrum Münchens mit etwa 300 Mitarbeitenden sowie im deutschsprachigen Raum weitere Büros in Wien und Zürich.

