Stammzellen-Typisierungsaktion bei Mobilize Financial Services in Neuss

Neuss (ots)

Am 15. November 2023 fand in der Jagenbergstraße 1 in Neuss eine Stammzellen-Typisierungsaktion statt. Das dort ansässige Unternehmen Mobilize Financial Services hatte seine Belegschaft aufgerufen, an der vom Verein Lebensspende in Zusammenarbeit mit der Knochenmarkspender-Zentrale (KMSZ) des Universitätsklinikums Düsseldorf durchgeführten Typisierungsaktion teilzunehmen.

"Herzlichen Dank allen, die bei der Typisierungsaktion bei Mobilize Financial Services mitgemacht haben", sagt Petra Grabau, Ansprechpartnerin in NRW des Vereins Lebensspende: "Rund 13.500 Menschen werden allein in Deutschland jährlich mit der Diagnose "Leukämie" konfrontiert. Bei akuten Leukämien ist eine Transplantation von gesunden Stammzellen lebenserhaltend. Jeder Einzelne zählt und kann Lebensspender für eine erkrankte Person sein!"

Lilian Schnellmann, administrative Leitung der KMSZ, ergänzt: "Noch immer findet jede bzw. jeder Zehnte keine passende Spenderin oder keinen passenden Spender. Deshalb ist es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren. Denn nur wer in der weltweiten Datenbank aufgenommen ist, kann auch als Spenderin oder Spender für eine lebensbedrohlich erkrankte Person gefunden werden. Aus diesem Grund ist für uns das Engagement von Unternehmen wie Mobilize Financial Services so wichtig."

Über Lebensspende

Lebensspende ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung beim Aufbau der Stammzellenspenderdatei. Dafür werden Typisierungsaktionen organisiert und durchgeführt. Außerdem informiert Lebensspende zum Thema Leukämie durch Informationsbroschüren und Flyer, die durch Anzeigen von Unternehmen ermöglicht werden. Weitere Informationen unter www.lebensspende.com

Lebensspende - Ansprechpartner für Medienvertreter

Petra Grabau | Tel.: 02243 9047926 | E-Mail: pgrabau@lebensspende.com

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

www.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de

