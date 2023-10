Focus Money-Studie: Mobilize Financial Services ist Branchen-Vorreiter in Deutschland

Mobilize Financial Services

Bei einer Studie des Finanzmagazins Focus Money zu Unternehmen, die Branchen-Vorreiter in der Wahrnehmung der Konsumenten sind, erhielt die Automobilbank Mobilize Financial Services Deutschland das Prädikat "Herausragend".

Mobilize Financial Services, seit über 75 Jahren in Deutschland aktiv, ist die Autobank für die Marken der Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize) und für Nissan. Außerdem ist das Unternehmen seit nunmehr 10 Jahren unter der Marke "Renault Bank direkt" im Einlagengeschäft erfolgreich.

Im Beitrag "Diese Unternehmen geben die Richtung vor" veröffentlichte Focus Money in Ausgabe 36/2023 die Verbraucherstudie zur Markenwahrnehmung: Insgesamt 435 Unternehmen und Marken in 23 Branchen bewertete die vom Marktforschungsinstitut ServiceValue durchgeführte Studie; rund 60.000 Verbraucherstimmen wurden ausgewertet.

Jean-Louis Labauge, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland: "Diese Auszeichnung als Branchen-Vorreiter freut uns ganz besonders. Denn es liegt in der DNA von Mobilize Financial Services, den Kundenbedürfnissen immer wieder aufs Neue proaktiv zu begegnen und eine erschwingliche und nachhaltige Mobilität für alle zu schaffen."

Christophe Guiot, Direktor Marketing von Mobilize Financial Services Deutschland: "Seit vielen Jahren schon zählen wir zu den Pionieren in Deutschland: Wir haben das Privatleasing in Deutschland eingeführt und gehörten zu den Ersten, die verbraucherfreundliche Paketlösungen rund um Finanzierung und Leasing angeboten haben. Bei der Elektromobilität waren wir mit innovativen Finanz- und Versicherungslösungen für Elektroautos von Renault und Nissan auch ganz weit vorne in Deutschland."

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

