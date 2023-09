MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

Jetzt neu in der Apotheke: OYONO® NACHT INTENS - Eine starke Unterstützung bei Ein- und Durchschlafproblemen

Köln (ots)

Die bewährte und innovative 3-Phasen-Tablette von OYONO® ist nun auch in einer einzigartigen Kombination aus den Pflanzenextrakten Baldrian, Lavendel und Ashwagandha mit 1,9mg Melatonin erhältlich. OYONO® NACHT INTENS - Für alle, die sich eine starke Unterstützung beim Ein- und Durchschlafen wünschen.

Guter Schlaf ist essenziell für das Wohlbefinden sowie für die psychische und physische Gesundheit. Gut ausgeschlafen lässt sich ein aktives und erfülltes Leben führen, jedoch klagen viele Menschen über Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Abends nicht zur Ruhe finden können, vom Gedankenkarussell wachgehalten werden oder weitere Faktoren, die zu einer schlechten Schlafhygiene führen, wie beispielsweise ein zu ausgedehnter Mittagsschlaf, unregelmäßige Zubettgehzeiten oder falsche Temperaturen im Schlafzimmer - das alles kann sich negativ auf den Schlaf auswirken. Am nächsten Tag sinkt die Leistungsfähigkeit, man kann sich schlechter konzentrieren und ist reizbarer. Dauerhafte Schlaflosigkeit kann sich dann auch langfristig negativ auf die Gesundheit auswirken. Bei den von Schlafproblemen Betroffenen wächst der Leidensdruck und schon das Zubettgehen wird zur gefürchteten Herausforderung. Viele von ihnen sind daher auf der Suche nach einem geeigneten Mittel gegen Schlafprobleme und wünschen sich eine Auswahl von Produkten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse eingeht und dabei Gewöhnungseffekte vermeidet.

Für alle, die sich eine starke Unterstützung beim Ein- und Durchschlafen wünschen, wurde OYONO® NACHT INTENS entwickelt. OYONO® NACHT INTENS kombiniert auf neue und einzigartige Weise die pflanzlichen Extrakte aus Baldrian, Lavendel und Ashwagandha mit 1,9 mg Melatonin. Dabei nutzt OYONO® NACHT INTENS die bereits bewährte 3-Phasen-Technologie, die zeitlich versetzt die Inhaltsstoffe freigibt: In der Sofort-Phase werden Melatonin und Ashwagandha schnell freigesetzt. Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen und Ashwagandha unterstützt das Einschlafen. Ashwagandha, hierzulande auch Schlafbeere genannt, wird in der ayurvedischen Tradition bei Schlafstörungen verwendet. Trotz des Namens werden in OYONO® NACHT INTENS jedoch die Wurzeln und Blätter der Pflanze eingesetzt und nicht die Beere selbst. Das wachsende Interesse an den möglichen Einsatzgebieten für Ashwagandha spiegelt sich in der aktuellen Studienlage wider. Unter anderem wurden die positiven Effekte im Bereich Schlaf untersucht. In der Chrono-Phase wird Baldrian und Lavendel freigesetzt. Lavendel unterstützt die Erholung und trägt zu einem besseren Schlaf bei. Die Auflösung der Depot-Phase hält bis zu 8 Stunden an. In dieser Phase werden langanhaltend und verzögert Melatonin und Baldrian während der Nacht freigegeben. Baldrian unterstützt das Durchschlafen. Durch die zeitlich fein abgestimmte Freisetzung der Inhaltsstoffe, kann OYONO® NACHT INTENS ein schnelleres Einschlafen fördern[1], den erholsamen Schlaf unterstützen[2] und das Durchschlafen ermöglichen[3].

OYONO® NACHT INTENS ist die perfekte Ergänzung im OYONO®-Sortiment und offeriert mit dem bereits bekannten OYONO® NACHT ein gutes Auswahlspektrum. Die Produktneuheit bietet hier eine erhöhte Dosierung von Baldrian und Melatonin in Kombination mit den neuen Pflanzenextrakten aus Lavendel und Ashwagandha. Kund*innen haben so die Möglichkeit eine passende Auswahl entsprechend der individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zu treffen.

[1] Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Der positive Effekt von Melatonin stellt sich ein, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg Melatonin eingenommen wird. Ashwagandha unterstützt das Einschlafen.

[2] Baldrian trägt zur Aufrechterhaltung des Schlafs und zur Entspannung bei. Lavendel unterstützt die Erholung und trägt zu einem besseren Schlaf bei.

[3] Baldrian unterstützt das Durchschlafen.

