Investorengruppe Jackermeier

Investorengruppe Jackermeier beteiligt sich am Bieterprozess um die ENDOR AG

Landshut (ots)

Beteiligung weiterer Investoren möglich

Logo-Rechte stehen potentiell zum Verkauf

Die Investorengruppe Jackermeier wird bei dem von goetzpartners organisierten Bieterprozess bei der ENDOR AG mitbieten. Sofern einem Asset Deal gegenüber einer Kapitalerhöhung aller Aktionäre Vorrang eingeräumt werden sollte, will die Investorengruppe dann auch zumindest einer Auswahl an größeren Investoren (ab 500.000 EUR Investment) die Chance geben, sich an der NewCo der Investorengruppe Jackermeier zu beteiligen.

Der Gründer und langjährige CEO der ENDOR AG, Thomas Jackermeier, ist Inhaber der exklusiven Nutzungs- und Verwertungsrechte hinsichtlich des FANATEC-Logos und die Bamboo Invest GmbH ist Inhaberin der exklusiven Nutzungs- und Verwertungsrechte hinsichtlich des F-Logos. Thomas Jackermeier und die Bamboo Invest GmbH bieten allen potenziellen Bietern die Nutzungsrechte am FANATEC-Logo und dem "F"-Logo an. Hintergrund: Ohne diese Nutzungsrechte kann der aktuelle Warenbestand nur sehr eingeschränkt verwertet werden und es kann auch keine Neuware ohne vorherige Logo-Änderung und entsprechender Umstellung der Formgusswerkzeuge produziert werden. Zudem werden die Logos auf der Website, in YouTube-Videos und bei In-Game-Werbung in vielen beliebten Simracing-Titeln verwendet. Auf Anfrage werden hierzu gerne weitere Dokumente sowie eine Stellungnahme der Kanzlei Bayer, Krauss & Hüber zur Verfügung gestellt.

Damit der Betrieb reibungslos weitergehen und die Arbeitsplätze gesichert werden können, nimmt Thomas Jackermeier entsprechende Angebote ergebnisoffen entgegen.

Für Anfragen zu Investitionen und Nutzungsrechten: investorengruppe.jackermeier@zieglmaier-treuhand.com

