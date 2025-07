Cognizant

Cognizant veranstaltet das weltweit größte Vibe Coding Event, um die KI-Kenntnisse von Tausenden Beschäftigten zu verbessern

Um die enormen Chancen zu nutzen, welche die KI-Wirtschaft mit sich bringt, hat sich Cognizant mit Lovable, Windsurf, Cursor, Gemini Code Assist und GitHub Copilot zusammengetan, um die KI-Kompetenz in den Talenträngen zu fördern.

Cognizant unternimmt einen Versuch, einen GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel für die meisten Teilnehmenden bei einem Online-Hackathon zum Thema „Generative KI" aufzustellen

Cognizant (NASDAQ: CTSH) kündigte heute an, das weltweit größte Event zum Thema KI-Programmierung zu planen. Mehr als 250 000 Beschäftigte – von der Personalabteilung über den Vertrieb bis hin zu Technik und Marketing – haben sich angemeldet, um Ideen zu entwickeln und eine neue Ära der KI-Programmierung einzuleiten. Um das Ausmaß dieser Veranstaltung zu bestätigen und zu feiern, versucht Cognizant, einen GUINNESS WORLD RECORDS Titel für die meisten Teilnehmenden bei einem generativen Online-KI-Hackathon zu erringen, eine Kategorie, welche die Struktur und den Ansatz des Vibe-Coding-Events genau widerspiegelt.

Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Anteil des KI-generierten Codes, der gemeinsam mit Cognizant-Beschäftigten entwickelt wurde, auf nahezu 30 Prozent. Cognizants Vibe Coding Event beginnt heute und wird eine Woche dauern, mit dem Ziel, einen wichtigen Wendepunkt zu nutzen: Mit der Zunahme der KI-gestützten Codierung wird die menschliche Arbeit neu definiert und jeder Beschäftigte kann bei diesem Wandel eine Rolle spielen. Im Jahr 2023 setzte Cognizant eine Milliarde US-Dollar darauf, in einem Zeitraum von drei Jahren in KI zu investieren. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Produktivitätsgewinne durch KI zu nutzen, um den Einsatz der Beschäftigten, der einen hohen Mehrwert bringt, zu fördern.

„Wir sind begeistert, das erste und größte Vibe Coding Event zu veranstalten, eine bahnbrechende Initiative, die unseren Einsatz unterstreicht, KI-Kenntnisse bei allen Talenten zu fördern, unabhängig von den technischen Fähigkeiten", sagte Ravi Kumar S., Geschäftsführer von Cognizant. „In der Vergangenheit gab es eine große Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zur Technologie hatten, und denjenigen, die keinen Zugang hatten – aber jetzt ist die Technologie in die Hände von Menschen gelangt, die keine tiefgreifenden digitalen Kenntnisse benötigen, um sie zu nutzen. Diese Angleichung der Wettbewerbsbedingungen ermöglicht es uns, neue Werte am Arbeitsplatz freizusetzen und Innovation sowie Fortschritt über alle Hintergründe und Fachkenntnisse hinweg zu fördern."

Um das technische und nicht-technische Verständnis von mehr als 330 000 Beschäftigten zu unterstützen, hat Cognizant Partnerschaften mit führenden Programmierplattformen wie Lovable, Windsurf, Cursor, Gemini Code Assist und GitHub Copilot geschlossen. Bei der Registrierung konnten die Beschäftigten je nach ihrem Kenntnisstand auswählen, welche Plattform sie nutzen wollten. Um die Einführung einer intuitiven und umfassenden Ressource für die Beschäftigten zu beschleunigen, hat Cognizant außerdem innerhalb eines Monats vor der Veranstaltung ein eigenes internes Online-Hub programmiert, das die Registrierung, kuratierte Lernressourcen, Schritt-für-Schritt-Tutorials und optimierte Prozesse für die Projekteinreichung enthält.

„Das Zeitalter der KI hat unglaubliche Möglichkeiten eröffnet. Mit Lovable kann jeder, nicht nur Programmierer, Ideen in die Realität umsetzen und im Handumdrehen Apps sowie Websites erstellen, indem er einfach mit der KI spricht. Bei dieser Demokratisierung der Technologie geht es nicht nur um die Befähigung des Einzelnen, sondern auch um die Förderung von Kreativität, Innovation und Produktivität, was zuvor unvorstellbar war", so Anton Osika, Geschäftsführer und Mitbegründer von Lovable. „Wir sind begeistert, die erste Vibe Coding Week von Cognizant zu unterstützen. Gemeinsam versetzen wir eine neue Generation von Kreativen und Problemlösern in die Lage, alles Mögliche zu erschaffen und auf diesem Weg eine bessere Zukunft zu gestalten."

Cognizants Vibe Coding Event soll Tausende Beschäftigte durch praktische Workshops, ein promptes Engineering Toolkit, Best-Practice-Vorträge, einen Innovationswettbewerb sowie durch die Anerkennung herausragender Projekte ansprechen. Nach dem Ende der Woche können die Teilnehmenden der Cognizant Global Vibe Coding Community beitreten, um weiterhin Ideen auszutauschen und Lösungen innerhalb des Unternehmens und für Kunden voranzutreiben.

„Bei Windsurf haben wir aus erster Hand erfahren, wie agentenbasierte KI den Kreis der Softwareentwickler, -designer, -analysten und -betreiber erweitern kann", sagt Jeff Wang, Geschäftsführer von Windsurf. „Wir sind stolz darauf, mit Cognizant bei der Vibe Coding Week zusammenzuarbeiten und diese Vision in großem Maßstab zu verwirklichen. Es geht nicht nur um KI-Kenntnisse, sondern um die Entfesselung einer neuen Art von Kreativität in ganzen Teams und mit unterschiedlichen Hintergründen."

In den letzten Jahren hat sich Cognizant verpflichtet, die KI-gestützte Genialität seiner Talente zu fördern. Im Jahr 2023 rief das Unternehmen Bluebolt ins Leben, eine Basis-Innovationsinitiative, die den Ideenreichtum aller Beschäftigten fördert. Bis heute haben die Beschäftigten mehr als eine halbe Million (528 505) Ideen über die Bluebolt-Innovationsplattform ausgetauscht. Mehr als 80 000 der geteilten Ideen wurden bereits mit Kunden umgesetzt. Um einen Talentpool mit den richtigen Fähigkeiten für die Nutzung des Innovationspotenzials der KI zu schaffen, hat Cognizant außerdem eine globale Schulungsinitiative namens Synapse ins Leben gerufen, die bis 2026 eine Million Menschen weiterbilden soll.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Cognizant in Initiativen zur Förderung der nächsten Generation qualifizierter Talente investiert, besuchen Sie hier bitte die Webseite.

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unserer Kundschaft dabei, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt führend bleiben kann. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben.

Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.com oder @cognizant.

