ma 2024 Audio II: ARD-Hörfunk bleibt Spitzenreiter

Heute wurden die aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2024 Audio II) veröffentlicht.

52,089 Millionen Menschen hören demnach täglich Radio (Mo-Fr). Das entspricht 73,9 Prozent der Bevölkerung. Somit bleibt die Radionutzung in Deutschland auf hohem Niveau stabil (plus 0,1 Prozentpunkte). Werktäglich hören 34,362 Millionen Menschen mindestens ein Radioprogramm der ARD (ma 2024 I: 34,186 Mio.). Dies entspricht 48,8 Prozent. Die Privaten erreichen im Vergleich 42,8 Prozent der Menschen in Deutschland jeden Werktag, was 30,136 Millionen entspricht.

Zu den Gewinnern der ma 2024 Audio II gehören u.a. Jugendwellen der ARD wie 1LIVE, YouFM, DASDING/UNSERDING und Fritz. Außerdem legen die Popwellen NDR2, radioeins, MDR JUMP und SWR3 zu. Die Kultur- und Informationsprogramme der ARD erreichen 10,5 Prozent der Menschen werktäglich, was 7,367 Millionen und einem Plus von 0,3 Prozentpunkte entspricht.

Anke Mai, Vorsitzende der ARD Audioprogrammkonferenz:

"Dass Radio über die Genres hinweg insgesamt stark bleibt, insbesondere aber bei den Jungen Wellen der ARD zulegt, ist eine großartige Nachricht. Wir begegnen Menschen unter 30 mit gut gemachten Stories aus ihrer Lebenswelt auf Augenhöhe und bilden ihre Themen ab, das ist ein Erfolgsfaktor in Zeiten der Digitalisierung und sich stark verändernder Nutzungsgewohnheiten. Radio ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Mediennutzung aller Altersgruppen. Im Zusammenspiel mit der wachsenden non-linearen Nutzung unserer Audio-Angebote wird deutlich, dass der von der ARD eingeschlagene Weg richtig ist, alle Menschen und Zielgruppen über alle Ausspielwege anzusprechen, dabei aber die Kraft des linearen Radios konsequent zu nutzen. Die ARD ist stolz auf ihr Radio- und Audio-Portfolio und lebt für gutes Programm."

Zur ma Audio

Die ma 2024 Audio II verknüpft vier Forschungsstudien - die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio, eine Online-Tagebuchstudie sowie das Audiotagebuch. Für die Teilstudie ma Radio wurden in der ma 2024 Audio II bundesweit 66.159 Interviews von vier Marktforschungsinstituten durchgeführt. Es gab zwei Befragungswellen, vom 3. September 2023 bis 03. Dezember 2023 und vom 3. Dezember 2023 bis 24. März 2024.

Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio bildet sie die Radionutzung auf allen Nutzungswegen in allen Altersgruppen deutschlandweit ab. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren bundesweit (70,483 Mio.).

Eine Übersicht über alle Ergebnisse finden Sie hier: https://www.ard.de/die-ard/was-wir-leisten/Hoerfunknutzung-100/

