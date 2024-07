ARD Presse

EURO 2024: ARD erreicht Millionenpublikum auf allen Kanälen

Köln (ots)

Die Europameisterschaft im eigenen Land geht mit dem Finale am heutigen Sonntag (live im Ersten) zu Ende. Die ARD blickt auf ein Turnier mit Rekord-Abrufen zurück. Besonders im Digitalen hat sich die ARD mit der Sportschau zur Heimat für viele Fußballbegeisterte entwickelt.

17 Spiele live im Ersten, alle 51 Spiele als Audio-Vollreportage, unzählige Beiträge auf den digitalen Kanälen sowie Dokumentationen und Reportagen in der Mediathek: Die ARD blickt auf eine erfolgreiche Berichterstattung von der UEFA EURO 2024 zurück.

Tom Buhrow, Intendant des für die EURO federführenden WDR: "Wir haben mit unserer Berichterstattung - auf allen Kanälen und nahezu rund um die Uhr - Millionen von Menschen erreicht. Es freut mich sehr, dass wir damit unseren Teil zu einem großartigen Fußball-Sommer in Deutschland beitragen konnten."

Die Livestreams der Spiele wurden insgesamt über 50 Millionen Mal aufgerufen, so viel wie nie zuvor bei einem Turnier. Auch begleitende Dokumentationen zum Turnier in der ARD Mediathek waren sehr gefragt: zum Beispiel "Deutschland. Fußball. Sommermärchen?" (rund 900.000 Abrufe) und "Einigkeit und Recht und Vielfalt" (rund 400.000 Abrufe). Auch das extra für die Mediathek produzierte Feature "Völlig losgelöst" entwickelte sich zum Mediathek-Hit mit insgesamt über 300.000 Abrufen. Hier erscheinen noch zwei weitere Folgen.

Rund zwei Millionen Visits verzeichnete das Web-Angebot der Sportschau (sportschau.de und Sportschau-App) seit Beginn der EM pro Tag. Auch bei Social Media erreichte die Sportschau ein Millionenpublikum. Bei Instagram waren es jeden Tag durchschnittlich fast 4,5 Millionen Menschen, bei Youtube wurden die Inhalte der Sportschau seit Beginn des Turniers über 40 Millionen Mal angesehen.

Sechs Millionen Abrufe der Audiostreams

Die Audioübertragung der EURO im Hörfunk und im Digitalen lag exklusiv bei der ARD. Erstmals wurden alle Spiele in voller Länge im digitalen Audiostream übertragen, der im Schnitt bei jedem Spiel rund 100.000 Mal abgerufen wurde. Insgesamt kamen die Livestreams auf rund sechs Millionen Abrufe. Ein Spitzenwert von rund 880.000 Streams wurde bei der Achtelfinalpartie Österreich gegen Türkei erreicht.

ARD-Teamchef und WDR-Sportchef Karl Valks: "Unser Ziel vor dem Turnier war es, für die Menschen im Land der Begleiter im Alltag zu sein. Den EM-Podcast und Audio-Liveberichte aller Spiele unterwegs in der Bahn oder im Auto hören, in der Mittagspause kurz die News in der Sportschau-App und auf Social Media checken und am Abend die TV-Übertragung direkt aus dem Stadion mit launigem Kneipenquiz im Anschluss schauen - das sind nur einige Beispiele unserer vielfältigen Berichterstattung der vergangenen Wochen. Wir waren immer ganz nah dran am Geschehen und konnten dadurch die besondere Turnieratmosphäre zu den Menschen bringen."

Bestwerte auch im TV

Bestwerte verzeichnete die ARD auch bei den Fernsehübertragungen: Die beiden besteingeschalteten Spiele waren die Viertelfinalpartie Deutschland gegen Spanien und das Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz mit jeweils weit über 26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Neue Wege ging die ARD mit dem "Sportschau EM-Kneipenquiz". Der launige Abschluss langer Fußballabende aus der Bochumer Kultkneipe "Zum Kuhhirten" wurde im Schnitt von 1,7 Millionen Menschen geschaut. Insbesondere in der jungen Zielgruppe wurden regelmäßig Marktanteile von über 25 Prozent erreicht.

Finale live im Ersten

Auch der Abschluss der UEFA EURO 2024 findet in der ARD statt. Am heutigen Sonntag (ab 19:15 Uhr) läuft das Finale zwischen Spanien und England live im Ersten. Esther Sedlaczek und Alexander Bommes moderieren gemeinsam in Berlin, Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger steuern ihre Expertise bei. Reporter der Partie ist Tom Bartels, unterstützt von Thomas Hitzlsperger. Auch Thomas Broich hat an diesem EM-Abschlussabend noch einmal einen Einsatz: Er ist als Experte bei der Audio-Livereportage mit an Bord. Im Anschluss (ab ca. 00:00 Uhr) folgt die letzte Ausgabe des "Sportschau EM-Kneipenquiz" mit Moderatorin Stephanie Müller-Spirra.

Hinweis: Zu den endgültig gewichteten TV-Zahlen veröffentlichen wir eine gesonderte Pressemeldung am Montag.

