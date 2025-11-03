Deutscher Zukunftspreis

Entscheidung am 19. November

Die nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis 2025 - Team III

Als Team III sind Christoffer Uhr, Kai Weeber und Pierre Andrieu (Robert Bosch GmbH) mit dem Projekt " Kraftpaket fürs Klima - Fernverkehr-Lkw mit Wasserstoff elektrisch betreiben" nominiert.

Die drei Nominierten aus Stuttgart haben einen neuen Brennstoffzellen-Antrieb für schwere LKW entwickelt, der emissionsfreien Fernverkehr ermöglicht. In der kompakten Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser und erzeugt dabei kontinuierlich elektrische Energie. Ein Brennstoffzellen-Lkw wiegt rund vier Tonnen weniger als ein vergleichbarer Batterie-LKW im Fernverkehr- ein entscheidender Vorteil für die Nutzlast. Das Betanken dauert nur wenige Minuten. So können dieselbetriebene Antriebe im Schwerlastverkehr durch eine robuste, alltagstaugliche und klimafreundliche Alternative ersetzt werden.

Welche Intentionen damit verbunden sind, erläutert der Sprecher Christoffer Uhr im Video.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 19. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2025 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 19. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

