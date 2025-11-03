Deutscher Zukunftspreis

Als Team II sind Dr.-Ing. Anne Lamp, Sina Spingler und Niklas Rambow (traceless materials GmbH) mit dem Projekt " Biomasse statt Mikroplastik - innovative Biomaterialien ersetzen fossile Kunststoffe " nominiert.

Das Hamburger Start-up traceless materials GmbH hat einen Durchbruch im Kampf gegen die Plastikflut erzielt. Ihr neuartiger Naturkunststoff basiert ausschließlich auf natürlichen Polymeren aus pflanzlichen Reststoffen und ist vollständig biologisch abbaubar - ganz ohne chemische Veränderung der Ausgangsstoffe. Das thermoplastische Granulat lässt sich wie herkömmlicher Kunststoff verarbeiten, bestehende Maschinen können unverändert weitergenutzt werden. So hat das Team eine echte Alternative für Einwegprodukte entwickelt - funktional, nachhaltig und spurlos.

Welche Intentionen damit verbunden sind, erläutert die Sprecherin Dr. Anne Lamp im Video.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 19. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2025 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 19. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

