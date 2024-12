Sky Deutschland

Deutscher Trailer für Sky Original Serie "Lockerbie: A Search for Truth" mit Colin Firth veröffentlicht, ab 16. Januar 2025 exklusiv bei Sky und WOW

Fünfteilige Serie über die Folgen des Terroranschlages von 1988 auf den Pan-Am-Flug 103 über Lockerbie

Oscarpreisträger Colin Firth ("The King's Speech") und Catherine McCormack ("Slow Horses") in den Hauptrollen als Jim und Jane Swire, die bei dem Anschlag eine Tochter verloren haben

Die Geschichte von Jim Swire, der über Jahrzehnte um Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfte

"Lockerbie: A Search for Truth" startet am 16. Januar 2025 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW

Trailer hier auf YouTube und zum Download hier

Unterföhring, 11. Dezember 2024 - Ab heute ist der deutsche Trailer der neuen Sky Original Serie "Lockerbie: A Search for Truth" verfügbar. Oscarpreisträger Colin Firth und Catherine McCormack spielen dabei Jim und Jane Swire, die 1988 beim Bombenanschlag auf den Pan-Am-Flug 103 über Lockerbie eine Tochter verloren haben. Die Serie erstreckt sich über drei Jahrzehnte und zeigt, wie ein Vater, getrieben von Liebe und Verlust, alles riskiert. Inmitten internationaler Konflikte und Verschwörungen stellt Jim Swire lang gehegte Überzeugungen und Loyalitäten in Frage und führt eine kontroverse Kampagne für Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese bringt ihn auch in die Wüsten Libyens, wo er Oberst Muammar Gaddafi trifft. "Lockerbie: A Search for Truth" zeigt die verheerenden Auswirkungen des Lockerbie-Attentats auf Jim und Jane Swire, ihre Familie und die Familien der Opfer in aller Welt. Die Sky Original Serie startet am 16. Januar 2025 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW.

Trailer hier auf Youtube ansehen und hier downloaden.

Über "Lockerbie: A Search for Truth":

Am 21. Dezember 1988 kamen 259 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben, als der Pan-Am-Flug 103 von London nach New York 38 Minuten nach dem Start über Lockerbie explodierte. Auch elf Einwohner verloren ihr Leben, als das Flugzeug über der kleinen schottischen Stadt abstürzte.

Nach der Katastrophe und dem Tod seiner Tochter wird Dr. Jim Swire (Colin Firth) zum Sprecher der Familien der britischen Opfer ernannt, die gemeinsam Wahrheit und Gerechtigkeit fordern. Jim reist über Kontinente und politische Grenzen hinweg und begibt sich auf eine unerbittliche Reise, die nicht nur seine Ausgeglichenheit, seine Familie und sein Leben gefährdet, sondern auch sein Vertrauen in das Justizsystem völlig auf den Kopf stellt. Als sich die Wahrheit unter Jims Füßen verschiebt, verändert sich seine Sicht auf die Welt für immer.

"Lockerbie: A Search for Truth" schildert die Ereignisse nach der Katastrophe und ihre Folgen und ist ein intimer Bericht über einen Mann, einen Ehemann und einen Vater, der im Gedenken an seine Tochter und auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit alles riskiert.

Die Sky Original Serie "Lockerbie: A Search for Truth" ist in Deutschland ab 16. Januar 2025 exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen, ebenso wie in Großbritannien, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz.

Erste Bilder hier downloaden,

Die fünfteilige Serie ist eine Koproduktion zwischen Carnival Films, das zu den Universal International Studios gehört, und Sky Studios. Der renommierte schottische Dramatiker David Harrower ("Blackbird", "Knives in Hens") ist Hauptautor. Maryam Hamidi ("Vigil") ist Gastautorin für eine Episode. Der Bafta-Preisträger Otto Bathurst ("Peaky Blinders", "The Winter King") führt Regie. Jim Loach ("Save Me") wird ebenfalls bei einer Episode Regie führen. Gareth Neame und Nigel Marchant sind Executive Producer für Carnival Films. Sam Hoyle ist Executive Producer für Sky Studios. Weitere Executive Producer sind David Harrower, Otto Bathurst, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan und Oskar Slingerland.

NBCUniversal Global TV Distribution wird den internationalen Vertrieb der Serie übernehmen.

Die Serie basiert auf dem Buch "The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice" von Jim Swire und Peter Biddulph sowie auf mehreren anderen Quellen.

Universal International Studios ist eine Abteilung der Universal Studio Group.

Ausstrahlungstermine:

Am 16. und 23. Januar jeweils in Doppelfolgen um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Am 30. Januar dann Episode 5 um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic. Alle fünf Episoden sind ab 16. Januar mit Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbar.

