Festliche Stimmung garantiert: "Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten" ab heute exklusiv bei Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Moderator Jochen Schropp führt durch die festliche Show mit vielen Studiospielen, Überraschungsgästen und einem Ausblick auf die neue Staffel "Diese Ochsenknechts"

Ab heute, 9. Dezember exklusive bei Sky und WOW

9. Dezember 2024 - Die Festtage werden wild! Denn Deutschlands vielleicht beliebteste Familie lädt in "Familie Ochsenknecht feiert Weihnachten" am heute, 9. Dezember zur extravaganten Bescherung ein.

In der 60-minütigen Show, moderiert von Jochen Schropp, geben Natascha, Cheyenne und Wilson Ochsenknechts sowie Nino Sifkovits und Bärbel Wierichs exklusive Einblicke, wie das Weihnachtsfest bei ihnen zelebriert wird. Was liegt auf dem Gabentisch, welche Gerichte werden aufgetischt und in welcher Farbe erstrahlt der Christbaum?

Jochen Schropp beleuchtet zusammen mit der Familie jeden Aspekt des Weihnachtsfest mit Glitzer, Glamour sowie ein bisschen Chaos. Mit ausgefallenen Spielen im Studio, Überraschungsgästen und einem ersten Ausblick auf Staffel 4 von "Diese Ochsenkenchts" sorgt die Show für garantierte Weihnachtsstimmung.

Ausstrahlung:

Die opulente Weihnachtsshow "Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten" ist ab heute, Montag, 9. Dezember auf Sky und beim Streamingservice WOW verfügbar. Zudem läuft die Show heute um 20.15 Uhr bei Sky One.

B28 Produktion produziert die One-Off Show im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Zu "Diese Ochsenknechts":

Nachdem die dritte Staffel der Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" voll gespickt war mit Familienzuwachs, Karriereentscheidungen, Party-Exzessen und - wie könnte es anders sein - Familiendramen, kehrt die unterhaltsame deutsche Promifamilie im Frühjahr 2025 mit der vierten Staffel und reichlich neuem Gesprächstoff zurück.

