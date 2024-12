ProSieben

Neue Live-Show auf ProSieben: Nina Chuba, Nico Santos und Felix Lobrecht raten in "Erkennst DU den Song? LIVE"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Livemitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. In der neuen ProSieben Show "World Wide Wohnzimmer: Erkennst DU den Song? LIVE" am Mittwoch, 11. Dezember, treten Nina Chuba, Nico Santos, Felix Lobrecht, Cheyenne Ochsenknecht und Filow gegeneinander an. In der Quiz-Show von Dennis und Benni Wolter geht es um Musik und die goldene XXL-Ananas.

In fünf Runden müssen sich die prominenten Gäste beweisen: Welcher Promi hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer rettet sich mit dem Joker-Buzzer, wenn die Punkte knapp werden?

Die Top Drei kämpfen im großen Finale um die begehrteste Trophäe des Abends: die goldene XXL-Ananas. Über die Joyn-App konnten die Fans eine Wunsch-Song-Auswahl für "World Wide Wohnzimmer: Erkennst DU den Song? LIVE" abgeben. Welche Songs haben es in die Show geschafft?

Benni und Dennis Wolter: "Bei uns spielt die Musik!Endlich dürfen wir unser Musikquiz #EDDSLIVE auf die ganz große Bühne bringen. Wer da nicht hemmungslos mitquizzt, ist selbst schuld!"

"World Wide Wohnzimmer: Erkennst DU den Song? LIVE" - am Mittwoch, 11. Dezember 2024, um 21:25 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell