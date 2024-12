ProSieben

Joko & Klaas. Sebastian Pufpaff. Chris Tall. Und eine WM. ProSieben startet 2025 mit einem Entertainment-Feuerwerk

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

ProSieben startet mit einem Entertainment-Feuerwerk ins Jahr 2025! Mit Joko Winterscheidt. Mit Klaas Heufer-Umlauf. Mit Sebastian Pufpaff. Mit Chris Tall. Mit Christian Düren. Mit Tahnee. Mit Khalid Bounouar. Und mit einer Weltmeisterschaft. So lässt es ProSieben im neuen Jahr krachen:

Mittwoch, 1. Januar, 20:15 Uhr

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf eröffnen das Jahr 2025 mit einem Entertainment-Kracher: "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala".

Samstag, 4. Januar, 20:15 Uhr

Sebastian Pufpaff, Fabian Hambüchen, Simon Gosejohann, Matthias Mester, Evil Jared Hasselhoff und Renee Casselly steigen zum ersten Mal in den Ring beim "TV total Promi-Wrestling".

Sonntag, 5. Januar, 20:15 Uhr

Der frisch gekürte Darts-Weltmeister. Die besten Darts-Spieler der Welt. Prominente Darts-Rookies. Christian Düren präsentiert die "Promi-Darts-WM" aus Düsseldorf. Elmar Paulke kommentiert. Tickets auf myshow.de.

Montag, 6. Januar, ab 20:15 Uhr

Zum Jahresauftakt tischt Sebastian Pufpaff in der ersten 2025-Ausgabe "TV total - Aber mit Gast" Star-Koch Nelson Müller auf. Chris Tall stellt Schauspielerin Anna Maria Mühe anschließend bei "Chris Du das hin?" vor eine schaurige Challenge. Zum Schreien!

Mittwoch, 8. Januar, ab 20:15 Uhr

"TV total" liefert lustige TV-Leckerbissen der Feiertagswochen. Und in der "Quatsch Comedy Show" servieren Tahnee und Khalid Bounouar feine Comedy mit frischen Comedians.

Samstag, 11. Januar, 20:15 Uhr, live

Das ProSieben-Entertainment-Feuerwerk komplettiert eine neue Ausgabe "Schlag den Star".

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "ProSieben verlängert das Silvester-Feuerwerk in ein Entertainment-Feuerwerk und zeigt in den ersten Januarwochen so viel Show wie noch nie. Promi-Wrestling, Promi-Darts, 'Schlag den Star', neue Folgen unserer Comedys. Und eine ganz spezielle Ausgabe #JKvsP7 - in der für ProSieben richtig viel auf dem Spiel steht ... We love to entertain you!"

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: Nadine.Vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell