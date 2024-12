ProSieben

Das muss man wissen: Joyn startet die "Galileo Streaming-Welt" am Mittwoch, 4. Dezember

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Mit Olympiasieger. Mit Wildnis. Mit echten Machern, die Millionen verdienen. Joyn erweitert sein Programmangebot ab Mittwoch, 4. Dezember, um die "Galileo Streaming-Welt" in der Joyn-Mediathek. Die Zuschauerinnen und Zuschauern finden in der "Galileo Streaming-Welt" viele Serien, die speziell für Joyn von Galileo produziert werden. Mit der fünfteiligen Eigenproduktion "Real Survivor " geht es los.

Ab dem 4. Dezember exklusiv auf Joyn

Real Survivor: Sumpfig. Nass. Orientierungslos. Olympiasieger Fabian Hambüchen stellt sich gemeinsam mit Galileo-Reportern extremen Herausforderungen in der neuen Serie "Real Survivor". Ob gestrandet in einer Sumpflandschaft, gefangen am Meeresgrund oder ausgesetzt auf offener See - die Survival-Szenarien basieren auf wahren Begebenheiten und liefern eindrucksvolle Einblicke in die Kunst des Überlebens.

Die fünfteilige Eigenproduktion "Real Survivor " von Galileo stellt den Auftakt einer spannenden Reihe exklusiver Serien dar, die in enger Zusammenarbeit zwischen Galileo und Joyn entstehen.

How To Make Money Fast: In der neuen sechsteiligen Serie präsentiert Galileo die faszinierenden Geschichten von Menschen, die in jungen Jahren rasanten Erfolg erzielt und Millionen verdient haben. Mit dabei sind unter anderem: Twitch-Streamer Amar (1,7 Mio. Follower), Fitness Influencer Flying Uwe (1,4 Mio. Follower) und Poker-Millionär Fedor Holz.

Mission Wildnis: Zwei Reporter, ein Wettkampf rund um die Welt: Wer wird in einen indigenen Stamm aufgenommen? In jeder der sechs Episoden schickt Galileo die Reporter zu zwei verschiedenen Stämmen. Ihre Herausforderungen: Jagen im ewigen Eis, Schafe scheren auf über 4000 Metern Höhe oder sich im traditionellen Ringkampf beweisen.

Food Detective: Food-Detective Martin Dunkelmann deckt die geheimen Tricks der Lebensmittelindustrie auf und enthüllt in 13 packenden Folgen, was wirklich hinter den neuesten Food-Hypes steckt.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell