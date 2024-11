ProSieben

Show oder Showdown? ProSieben schickt beim "TV total Promi Wrestling" am Samstag, 4. Januar, sechs Promis in den Ring

Unterföhring (ots)

27. November 2024. Das Feuerwerk ist nicht das größte Spektakel zu Neujahr! ProSieben schickt im "TV total Promi Wrestling" am ersten Samstag des Jahres sechs Promis in den Ring. Buchstäblich. Im Scheinwerferlicht. In spektakulären Zweikämpfen. Mit wildesten Kampf-Outfits. Mit den tollsten Sprüngen, Würfen und Showeinlagen. Und mit Wrestling-Legenden wie Axel Tischer.

Necken ist für Liebende - diese Fehden werden mit vollem Körpereinsatz ausgetragen:

Sebastian Pufpaff lacht öffentlich über das Bloodhoung-Gang-Comeback. Bassist "Evil" Jared Hasselhoff findet das gar nicht witzig und verhöhnt Puffis sportliche Fähigkeiten. Ein Handreichen ist nicht in Sicht. Stattdessen wohl eher ein arm twist ropewalk chop. Im Wrestling Ring wollen beide Herren ihren Mann stehen. Wer lässt seinen Worten Taten folgen?

Auch Olympia-Sieger Fabian Hambüchen und "Ninja Warrior"- und "Let's dance"-Gewinner René Casselly haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Werden sie beim Wrestling klären, wer in jeder Sportart besser ist?

Mehrfacher Weltmeister und Paralympics-Zweiter Mathias Mester fordert Comedian Simon Gosejohann heraus. Wer kann als Sieger vom Feld ziehen?

Jedem Promi steht im Kampf ein professioneller Wrestler zur Seite - und sie meinen es mindestens genauso ernst: Pascal Spalter und Toni Harding, Mike D Vecchio und Peter Tihanyi, Erkan Sulcani und Axel Tischer.

So viel sei verraten: Der Final Fight ist ein "No Disqualification Match". Das heißt: alles, ALLES ist erlaubt.

Sebastian Hackl und Peter Rütten kommentieren das Sportevent.

"TV total Promi Wrestling" wird produziert von Brainpool.

Du willst live dabei sein? Tickets gibt es hier: MYSHOW

"TV total Promi Wrestling", am Samstag, 4. Januar 2025, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

