Erstes "The Masked Singer"-Rätsel gelöst! Pascal "Pommes" Hens schlüpft aus dem Nashorn

Zweite Folge am Sonntag

Unterföhring (ots)

Alle an der Nase herumgeführt! Handball-Weltmeister Pascal "Pommes" Hens schlüpft am Samstagabend beim Staffelauftakt von "The Masked Singer" aus dem Nashorn und überrascht sowohl das Rateteam als auch das ProSieben-Publikum. Während Yvonne Catterfeld und Kamrad genauso wie die Zuschauer:innen in der Joyn-App auf Ralf Moeller tippten, hatten Palina Rojinski und Rea Garvey Handball-Profi Stefan Kretzschmar im Verdacht. Knapp daneben! Nicht Kretzschmar, sondern sein Mannschaftskollege Pascal Hens lüftet die Nashorn-Maske: "Als Erster auszuscheiden ist schon schmerzhaft. Als Sportler bin ich natürlich sehr ehrgeizig und versuche immer, das Bestmögliche herauszuholen. Ich wäre sehr gerne noch länger dabei gewesen und hätte nächste Woche sogar gerappt. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht und war eine Riesenerfahrung."

Der Rätselspaß geht weiter! Schon heute Abend, um 20:15 Uhr, geht "The Masked Singer" in die zweite Runde. An der Seite von Palina Rojinski und Rea Garvey treten Heiko und Roman Lochmann im Rateteam an und versuchen, den maskierten Stars auf die Schliche zu kommen.

Gelungener Auftakt. Die erste #MaskedSinger-Liveshow kommt am Samstagabend auf schöne 8,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.). Insgesamt schalten 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) ein.

"The Masked Singer" - die zweite Live-Show, am Sonntag, 24. November 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

