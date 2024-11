ProSieben

Wacken und Wolle. Chris Tall eröffnet seine ProSieben-Show "Chris Du das hin?" am Montag mit Kool Savas und der Song-Premiere von "Schaf"

Haare, bis die Polizei kommt. Und ein Rapper, der durchs Studio mäht. Zum Start seiner ersten eigenen ProSieben-Comedyshow "Chris Du das hin?" gibt Chris Tall richtig Wolle - am neuen Montag, 25. November 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Seinen Auftakt-Gast Rapper Kool Savas stellt er direkt vor eine haarsträubende Aufgabe: "Chris Du das hin, an einem Tag einen Party-Hit zu produzieren und damit in die Charts zu kommen?" Heraus kommt "Schaf" (Kool Savas, Chris Tall // ab der Ausstrahlung auf allen gängigen Musikportalen verfügbar) - Weltpremiere im Studio und Ohrwurm-Garantie inklusive. Zudem wartet auf Chris Tall eine haarige Wacken-Challenge, für die er sogar einer Polizistin an die Haare geht ...

Chris Tall: "Das Gute ist, dass meine prominenten Gäste immer wieder überrascht werden und das auch wirklich! Hier gibt es keine Aktionen, die sie eigentlich schon ahnten. Das finde ich sehr, sehr cool. Und, was es vielleicht ein bisschen einfacher für sie macht: Ich weiß auch ganz oft nicht Bescheid, was kommt. Ich hab ein richtig geiles Team, das sich tolle Sachen ausdenkt. Und ja, es wird herausfordernd für meine Gäste - mal sportlich, mal intellektuell, manchmal einfach nur lustig und dumm. Aber genau der Mix macht's."

(Das komplette Interview mit Chris Tall auf der ProSieben-Presseseite)

Das ist "Chris Du das hin?"

"Chris Du das hin?" heißt es für Gastgeber Chris Tall und seine prominenten Besucher in seiner neuen ProSieben-Comedyshow. Sie stellen sich überraschenden Aufgaben und Missionen wie: "Chris Du das hin, dass niemand über Dein Stand-up lacht?" oder "Chris Du das hin, eine Braut zu frisieren, ohne dass sie merkt, dass Du kein Friseur bist?". In jeder Folge arbeitet Chris Tall mit einem der mutigen Promis die Challenges auf und sie starten einen Weltrekordversuch. "Chris Du das hin?" wird produziert von Banijay Productions.

Der neue ProSieben-Montag mit "TV total - Aber mit Gast" und "Chris Du das hin?" - ab 25. November 2024, um 20:15 Uhr und 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

