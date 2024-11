ProSieben

Baby Boomer treffen auf die Gen Z: Jenke von Wilmsdorff reist ab Montag auf ProSieben in die 80er Jahre

10. November 2024. Was haben die 80er-Jahre mit Heute gemeinsam? Mehr, als wir denken? Journalist Jenke von Wilmsdorff widmet sich in"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet" ab Montag auf ProSieben der Musik, den Filmen, der Mode und der Politik der 80er Jahre und spricht mit Vertretern und Vertreterinnen der Generation Baby-Boomer und der Gen Z.

Sie haben die Umwelt zerstört, den Sozialstaat nicht zukunftsfähig gemacht und eine Arbeitsmoral an den Tag gelegt, die heute nicht mehr zeitgemäß ist - wird den Baby-Boomern von Gen Z vorgeworfen.

Andersherum heißt es, die Generation Z wäre zu faul, viel zu sensibel und würde alles immer nur zum eigenen Vorteil auslegen. Journalist Jenke von Wilmsdorff will herausfinden, wie viel Wahrheit in diesen Aussagen steckt und woher diese kommen.

Jenke bringt Vertreter und Vertreterinnen beider Generationen an einen Tisch. Unternehmerin Yael Meier (*2000) erklärt in der Gesprächsrunde gleich: "Ich kann mir eine Welt ohne Internet gar nicht mehr vorstellen!" Wie groß ist das Machtungleichgewicht der digitalen und der analogen Generation wirklich. "Du hast ja schon Kinder. Hatte das ältere [drei Jahre alt] denn schon mal ein Handy in der Hand?", fragt Baby-Boomer-Vertreterin und Moderatorin Barbara Eligmann (*1963) gleich nach. Sie gesteht lachend: "Ich bin auf nichts vorbereitet, schon gar nicht auf künstliche Intelligenz!" Gen Z. Vertreterin und Spiegel Besteller Autorin Valentina Vapaux und Generationenforscher Rüdiger Maas komplettieren die Runde.

Waren die Boomer damals so viel anders? Oder eint Boomer und Generation Z mehr, als sie glauben: Um das herauszufinden sagt Jenke Hello Again und geht auf Zeitreise durch die Bundesrepublik. Er besucht Schauplätze mit historischer Bedeutung und trifft prominente Zeitzeugen wie Dietmar Bär, Jeanette Biedermann, Michael Groß, Ingolf Lück, Oliver Kalkhofe, Wigald Boning, Petra Gerster, Hugo Egon Balder, sowie Weggefährten seiner ganz persönlichen Biografie.

Nicht genug von der Diskussion der Generationen? Exklusiv auf Joyn gibt es vier Ausgaben des Generationentalks Boomer vs. Gen Z mit Jenke von Wilmsdorff.

"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet" wird produziert von Redseven Entertainment.

"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet" montags, am 11. November und am 18. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn

