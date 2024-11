ProSieben

Wo bin ich? ProSieben schickt in der neuen Abenteuer-Show "Destination X" acht Promis auf einen 4.506 Kilometer langen Roadtrip durch Europa

Wo bin ich? Diese Frage stellen sich acht Promi-Abenteurer ab Donnerstag, 7. November, in der neuen Abenteuer-Show "Destination X" auf ProSieben. Schauspielerin Tina Ruland, Tänzerin Ekaterina Leonova, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Andreas Elsholz, "Promi Big Brother"-Siegerin Leyla Lahouar, Turn-Europameister Philipp Boy, Fitness-Influencer Max Bornmann und "Princess Charming" Hanna Sökeland reisen 4.506 Kilometer durch Europa. Das Besondere: Sie wissen nie, wo sie gerade sind. Ihre Aufgabe: Im blickdichten "Destination X"-Bus müssen sie jeweils zum Ende einer Etappe erraten, wo sie sich gerade befinden.

Von Lissabon bis Bukarest, von London bis Athen - jeder Ort könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Herausforderung: Hinweise erkennen, Täuschungen durchschauen und den aktuellen Standort auf der Europakarte möglichst genau mit einem X markieren. Und die Frage: "Wo bin ich?" möglichst genau beantworten.

Philipp Boy: "'Destination X' ist eine ganz neue Erfahrung. Europameister im Turnen bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Europameister bei 'Destination X' werden."

Andreas Elsholz: "Es wird wie ein großer Kindergeburtstag für Erwachsene. Ich bin offen für alles, freue mich riesig und bin gespannt, was uns erwartet."

Über "Destination X"

Wo bin ich? Das ist die zentrale Frage in "Destination X". In der neuen Abenteuer-Reality-Show begeben sich acht Abenteurer:innen auf eine Reise ins Ungewisse. Ihren Aufenthaltsort müssen die Promis selbst herausfinden. Wie? Indem sie jedes Detail ihrer Reise aufmerksam verfolgen, Hinweise richtig deuten und sich vor allem nicht täuschen lassen. Denn mancher Hinweis führt in die Irre ... Am Ende jeder Folge müssen die Wettbewerber:innen im Geheimen ihr X an dem Ort auf der Europakarte einzeichnen, wo sie meinen, zu sein. Wer am weitesten vom tatsächlichen Standort entfernt ist, muss den Bus verlassen - und erfährt im selben Moment gemeinsam mit den Zuschauer:innen, wo der "Destination X"-Bus gerade steht. Was ist real? Was ist Täuschung? Wer schmiedet hilfreiche Allianzen? Wer findet die "Destination X" und gewinnt 50.000 Euro? Produziert wird "Destination X" von Redseven Entertainment.

Die neue Abenteuer-Reality-Show "Destination X" ab Donnerstag, 7. November 2024, auf ProSieben und auf Joyn

