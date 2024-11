Ein magischer Abend: 4,6 Millionen Menschen sehen den Triumph der "Ehrlich Brothers" bei "Schlag den Star" auf ProSieben

ProSieben

3. November 2024. War da Magie im Spiel? Am Samstagabend stehen die "Ehrlich Brothers" den Köchen Tim Raue und Alexander Kumptner live auf ProSieben bei "Schlag den Star" gegenüber. Wie von Zauberhand können sie von Anfang an jedes Spiel gewinnen. Lediglich "Blamieren oder kassieren" geht an ihre Gegner, die bis zum Schluss ihr Kämpferherz beweisen. Das reicht aber nicht für den Sieg des Abends. Die "Ehrlich Brothers" gewinnen "Schlag den Star" mit 68:10 Punkten und sichern sich 100.000 Euro für den guten Zweck.

Insgesamt verfolgen 4,6 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen gute 12,4 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.). In dieser Zielgruppe ist ProSieben mit Abstand der erfolgreichste Privatsender am Samstag.

Die Ehrlich Brothers widmen ihren Gewinn einem guten Zweck: "Wir freuen uns so, dass wir gewonnen haben, da das Geld Kindern zugutekommen wird. Unser Projekt, das wir in der Vergangenheit begleitet haben, bildet die Blaupause für unsere Stiftung, für die wir mit dem Gewinn den Startschuss legen."

Tim Raue resümiert den Abend aus Sicht der Köche: "Wir haben alles gegeben, aber man muss ganz klar sagen, dass die Beiden als Brüder, als Gespann grandios waren. Die waren wie Pech und Schwefel, da hat nichts dazwischen gepasst.

Alexander Kumptner ergänzt: "Man muss verlieren lernen. Und das ist etwas, das wir als Köche eh lernen müssen. Und ich sag' mal so: Wenn verlieren, dann mit Tim. Es hat wahnsinnigen Spaß mit ihm gemacht und die beiden Magier waren einfach eine Macht. Sie haben verdient gewonnen und haben das Geld für einen guten Zweck gespendet. Das ist umso schöner."

"Ehrlich Brothers" gegen Alexander Kumptner und Tim Raue - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Vorbeikommen

Was für ein Balanceakt: Die Teams stehen jeweils an den Enden eines Schwebebalkens und müssen diesen aneinander vorbei passieren, um den Buzzer auf der anderen Seite zu drücken. Wer zuerst 3 Durchgänge schafft, bekommt den ersten Punkt. Die "Ehrlich Brother" steigen übereinander und sichern sich so das erste Spiel souverän gegen die Sterne-Köche. 1:0 für die Magier.

Spiel 2 - Bankball

Ditschen, was das Zeug hält. Auf einer klassischen Schulsportbank muss ein Ball über eine gewisse Distanz ans Ziel bewegt werden. Dabei soll dieser in konstanter Bewegung gehalten werden. Kein Problem für die "Ehrlich Brothers". Sie gewinnen und führen 3:0.

Spiel 3 - Anders Denken

Getrennt voneinander müssen die beiden Teammitglieder auf zehn Fragen unterschiedliche Antworten geben. Nur dann gibt es Punkte. Die letzte Frage entscheidet das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen zugunsten der Magier. Die "Ehrlich Brothers" liegen mit 6:0 vorne.

Spiel 4 - Squash-Beachball

Weiter geht es sportlich: Die "Ehrlich Brothers" und "Team Taste", Alexander Kumptner und Tim Raue, duellieren sich im Squash-Beachball. Wer schafft es, den Ball länger im Spiel zu halten und so mehr Ballkontakte innerhalb von 60 Sekunden zu generieren? Die "Ehrlich Brothers" beginnen und zaubern: 65 Ballkontakte in der ersten Minute. Nach drei starken Durchgängen gewinnen sie auch Spiel Nr. 4 und führen mit 10:0.

Spiel 5 - Loslassen

Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefordert: Ein Teammitglied schiebt einen Schlitten mit einem Eimer darauf an, während das andere Teammitglied von oben einen Ball im Eimer versenken muss. Anschließend muss der Schlitten noch die Ziellinie passieren. Was einfach klingt, erweist sich als kniffelig. Nach zehn Durchgängen sichern sich die "Ehrlich Brother" mit lediglich drei Treffern das Spiel. Sie liegen jetzt klar mit 15:0 vorne.

Spiel 6 - Bagger-Staffel

Im Außenbereich muss ein hölzerner XXL-Staffelstab von einer Baggerschaufel an die andere übergeben und anschließend in einem Bottich abgelegt werden. Welches Team kann die Durchgänge zeitlich schneller absolvieren und sich die begehrten Punkte sichern? Die Magier kommen mit der Finesse der Bagger-Steuerung besser klar und vergrößern ihren Vorsprung auf 21:0.

Spiel 7 - Kurbelauto-Arena

Gemeinsam im Kurbelauto leuchtende Tore ansteuern und den jeweiligen Buzzer schneller drücken als die Gegner. Klingt einfach. Aber hier ist Arm-Power gefordert. Die beiden Illusionisten beweisen das stärkere Teamwork und entscheiden die "Kurbelauto-Arena" für sich. Übersinnliche 28:0 für sie.

Spiel 8 - Die Samstagsmaler

Angelehnt an den TV-Show-Klassiker "Die Montagsmaler" müssen die Teams erkennen, was ihr jeweiliger Partner malt und im Anschluss direkt die Plätze wechseln. Die Zauberer zünden ein wahres Bilderfeuerwerk und gewinnen verdient alle Durchgänge. Mit 36:0 bauen sie ihre Führung noch weiter aus.

Spiel 9 - Rüberwerfen

Die Magier und die Köche werfen sich abwechselnd Gegenstände zu. Wie oft, entscheidet sich bei jedem Gegenstand aufs Neue. Tricky: Wird danebengegriffen oder der vorgegebene Bereich verlassen, beginnt der Durchgang von vorne. Mit 45:0 ziehen die beiden Brüder noch weiter von dannen.

Spiel 10 - Blamieren oder Kassieren

Es ist rote Sakko-Zeit. Dieses Mal präsentiert "tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner den Quiz-Klassiker. Und die Köche trumpfen auf, servieren die Magier klar ab und holen sich die ersten Sterne, äh, Punkte, an diesem Abend! Mit 45:10 bleiben "The Ehrlich Brother" aber weiter in Führung.

Spiel 11 - Schlägerwechsel

Mit einem Schläger gemeinsam Badminton spielen. Befindet sich der Federball in der Luft, müssen die Teammitglieder einander schnell den Schläger übergeben. Wer mehr Schlägerkontakte schafft, punktet. Den sportlichen Brüdern liegt das schnelle Spiel. Mit 56:10 können sie ihren Vorsprung wieder deutlich ausbauen.

Spiel 12 - Wann war der Song?

Matchball-Spiel für die "Ehrlich Brothers". Die Teams nehmen wieder voneinander getrennt Platz und müssen tippen, wann der eingespielte Song veröffentlich wurde. Welches Team weniger von der gesuchten Jahreszahl abweicht, bekommt den Punkt. 13 Runden werden gespielt. Die Sterne-Köche beginnen stark, tippen akkurater und liegen schnell in Führung. Bis sich Tim Raue bei dem Song "Emanuela" von "Fettes Brot" um ganze 14 Jahre verschätzt und damit den Weg für den Sieg der Gegner freimacht. Die "Ehrlich Brother" gewinnen das letzte Spiel des Abends mit 68:10.

