Was macht Heidi Klum am Samstag bei "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas?"

Unterföhring (ots)

Nicht in Mailand. Nicht in Paris. Nicht in London. Nicht in Tokio. Sondern in München. Riesenüberraschung für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Plötzlich steht Heidi Klum mit ihren neuen #GNTM-Kandidatinnen live im #DudW-Studio vor den beiden Kontrahenten. Was plant Heidi Klum mit ihren Models? "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am Samstag, 26. Oktober 2024, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

In der neuen Folge "Das Duell um die Welt" schicken Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Musiker Nico Santos (Italien), Twitch-Streamer Papaplatte (Österreich), Moderatorin Gülcan Kamps (Frankreich) und Mentalist Timon Krause (Thailand) zu neuen wahnwitzigen Abenteuern. Wer besteht die weltweiten Herausforderungen und sichert seinem Team wertvolle Länderpunkte? Showdown im Studio: Joko und Klaas spielen um zusätzliche Punkte auf dem Weg zum begehrten Weltmeistertitel. Jeannine Michaelsen führt durch den Duell-Abend.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - am Samstag, 26. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

