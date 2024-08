BÖRLIND GmbH

ANNEMARIE BÖRLIND launcht die neue luxuriöse Pflegeserie NATUNEO

Bild-Infos

Download

Calw (ots)

Annemarie Börlind, die führende Marke für selektive Naturkosmetik aus dem Schwarzwald, setzt neue Maßstäbe in der Hautpflege und präsentiert die neue Luxuslinie NATUNEO - The New Art of Skincare. Diese revolutionäre Pflegeserie ist ab Ende September 2024 erhältlich und bietet einzigartige Verwöhn- und Texturmomente für die Haut.

Wahrer Luxus entspringt der Natur. NATUNEO ist die Antwort auf moderne Hautbedürfnisse: eine zellaktivierende Smart-Aging-Serie, welche die Haut nicht nur schützt, sondern ihre jugendliche Ausstrahlung länger bewahrt. Die Hautalterung wird effektiv verlangsamt, der Regenerationsprozess tiefgreifend unterstützt und gefördert - für ein spürbar verbessertes und verjüngtes Hautbild.

Nach zwei Jahren intensiver Forschung und Entwicklung vereint NATUNEO das Beste aus Natur, Wissenschaft und Design:

Der innovative PF4-Komplex - "Power of the Forest" - ist ein außergewöhnlicher Wirkstoffkomplex, der hyperfermentierte Tannenknospen aus dem Schwarzwald und Lindenblütenhonig kombiniert. Er wirkt antioxidativ und schützt vor freien Radikalen und reduziert umweltbedingte* Hautschäden.

Durch den enthaltenen Moos Extrakt MossCellTec(TM) wird die Zellkommunikation optimiert und die Zellgesundheit gefördert.

Der "Botox-like"-Effekt der Sommerschneeflocke glättet Falten sichtbar.

NATUNEO ist mit modernster Technologie und wertvollen, natürlichen Inhaltsstoffen für eine beeindruckende Smart-Aging-Wirkung entwickelt - für eine sichtbar gesund und jung aussehende, strahlende Haut. Die Produkte bieten luxuriöse, transformierende Texturen, die ihre Anwendung zu einem Wellness Moment machen. Die Pflegeserie NATUNEO umfasst: Powder-to-Foam Cleanser, Ultimate Firming Serum, Refining Day Cream, Overnight Inverse Cream und Lifting Eye Cream.

Über das Unternehmen BÖRLIND:

Seit 1959 steht ANNEMARIE BÖRLIND für eine einzigartige Symbiose von Natur und Wissenschaft. Im Schwarzwald ansässig, setzt das Familienunternehmen mit über 280 engagierten Mitarbeitenden weltweit Maßstäbe in der Naturkosmetik. Dank kontinuierlicher Innovationen und einem tief verwurzelten Bekenntnis zur Nachhaltigkeit zählt BÖRLIND heute zu den führenden Naturkosmetikmarken weltweit.

Die sorgfältige Auswahl naturbelassener Rohstoffe und eine wissenschaftlich fundierte Entwicklung hochwirksamer Pflegeprodukte: BÖRLIND verbindet Tradition und Innovation, um authentische Naturkosmetik zu schaffen, die nicht nur verschönert, sondern auch ein verantwortungsbewusstes Leben unterstützt. Das Unternehmen ist stolz darauf, seine Produkte im Einklang mit der Natur zu entwickeln und dabei höchste soziale und ökologische Standards einzuhalten.

*umweltbedingte Schäden in Form von Schmutzpartikeln

Original-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuell