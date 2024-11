ProSieben

Doppelter Rätsel-Spaß am Wochenende: "The Masked Singer" startet mit zwei Shows auf Joyn und ProSieben

Mit den Zweien sieht man besser. Zum Start der neuen Staffel lädt ProSieben zum doppelten Rätsel-Spaß mit "The Masked Singer" am Wochenende ein. Matthias Opdenhövel begrüßt am Samstag und Sonntag insgesamt zehn neue Masken, die trotz Rampenlicht versuchen ihre Identität so lange wie möglich zu verbergen. Wem gelingt das Versteckspiel am besten? Wer muss noch am selben Abend seine Maske lüften?

Eisig, feurig, süß-sauer: Das sind die neuen Masken

Die ersten Masken sind bereit Deutschland ins Rätselfieber zu versetzen: Neben dem SCHNEEMANN, dem FEUERSALAMANDER, WILLY W, dem PANDA und dem NASHORN tritt auch LADY ANANAS ins Rampenlicht. LADY ANANAS liebt Samba und möchte Farbe und Freude auf der ganzen Welt verbreiten. So zuckersüß und zart die Maske scheinen mag, ist sie für den maskierten Star doch nicht einfach zu tragen. Deshalb wurde die Maske mit einem Anteil von 99,9 Prozent Schaumstoff ausgekleidet, um das Gewicht zu reduzieren.

Kostenfrei entscheiden in der Joyn-App

Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die Joyn-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblingsmasken abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske lüften muss.

Geballte Gesangskompetenz im Rateteam

Duell-Modus: Im Rateteam treten Palina Rojinski und Rea Garvey in dieser Staffel gegen wechselnde Rate-Duos an. Wer hat den besseren Riecher und enttarnt die Stars unter den Masken? Am Samstag versuchen sich die #TVOG-Coaches Yvonne Catterfeld und Kamrad als Detektive. Am Sonntag sind Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) zu Gast. Liegen die Rateteams mit ihren Tipps falsch, wartet in der "ProSieben Aftershow" "Das große Star-Büßen" auf sie. Liegen sie richtig, erhalten sie in der nächsten Show ein zusätzliches Indiz.

"The Masked Singer" geht in die Verlängerung

Stimmung. Stimmen. Analysen. Sobald die Maske gefallen ist, geht das "The Masked Singer"-Rätsel in die Verlängerung. In der "ProSieben Aftershow" spricht der demaskierte Star zum ersten Mal über seine Zeit unter der Maske, entschlüsselt versteckte Hinweise und das Rateteam spekuliert munter weiter. Moderiert werden die Shows im Wechsel von Annemarie Carpendale, Rebecca Mir und Viviane Geppert.

Endemol Shine produziert "The Masked Singer" live aus Köln.

Das "The Masked Singer"-Startwochenende am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

