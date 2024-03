Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Essenspause: Fasten aktiviert die Selbstheilungskräfte

Auch für Menschen mit Diabetes entstehen viele Vorteile. Doch sollten sie vorab unbedingt ärztlichen Rat einholen

Wer fastet, tut sich etwas Gutes: Regelmäßige Essenspausen entlasten den Körper, stärken das Immunsystem und aktivieren die Selbstheilungskräfte. Das gilt auch für Menschen mit Diabetes, die über eine Fastenkur eine Fettleber abbauen sowie den Blutzuckerspiegel und die Insulinresistenz verbessern. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Intervallfasten, bei dem bis zu 16 Stunden lang nichts gegessen wird. Am bekanntesten ist der Rhythmus 16 : 8, das bedeutet, die letzte Mahlzeit wird zum Beispiel um 16 Uhr eingenommen, am nächsten Tag gibt es Frühstück um 8 Uhr. "Vielen Menschen fällt ein Essensverzicht über 16 Stunden jedoch schwer", beobachtet Prof. Dr. Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".

Intervallfasten für Typ 1 und Typ 2 gut geeignet

Ein Rhythmus von 14 : 10 mit einer Essenpause von 14 Stunden hat Studien zufolge fast den gleichen gesundheitlichen Effekt. Intervallfasten eignet sich sowohl für Menschen mit Diabetes Typ 1 sowie auch Typ 2. "Selbst wenn man das Gleiche isst wie vor dem Intervallfasten, wird die Fettleber, die fast jeder Diabetiker hat, nachweislich abgebaut", sagt Michalsen. Er rät Menschen mit Typ 2 zu zwei Mahlzeiten am Tag, wobei das Abendessen am besten bis 18 Uhr eingenommen werden sollte, weil so eine stärkere Insulinausschüttung am Abend vermieden wird.

Vor dem Fastenbeginn ist eine ärztliche Beratung allerdings ein Muss. Man sollte unbedingt klären, wie Medikamente während der Fastenzeit eingenommen werden und wie viel Insulin gespritzt wird.

Ratschläge zu weiteren Fastenkuren erhalten Leserinnen und Leser in der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber".

