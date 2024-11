ProSieben

"Ich habe noch nie Alkohol getrunken - Sex hatte ich schon acht Mal!" Bushido offenbart sich Sebastian Pufpaff in "TV total - Aber mit Gast" ab Montag auf ProSieben

Unterföhring

21. November 2024. Er wurde mit zwei MTV Europe Music Awards ausgezeichnet, zwei Comets, sechs BRAVO Ottos, fünf ECHO POP, zwölf BET Hip Hop Awards und sogar mit drei Goldener Pinguin XPress-Awards in Österreich. Er ist Bestseller-Autor, BAMBI-Gewinner, war GQ-Mann des Jahres und feiert mit Sebastian Pufpaff Weltpremiere. Familienvater und Gangster-Rapper Bushido ist der erste Gast bei "TV total - Aber mit Gast" ab Montag, 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Sebastian Pufpaff hat ein Herz für Promis. Und Promis schütten Sebastian Pufpaff ihr Herz aus. Gangster-Rapper oder Vorzeige-Papi? Achtfach Vater Bushido erklärt bei "TV total - Aber mit Gast" noch nie Alkohol getrunken, aber immerhin schon acht Mal Sex gehabt zu haben. Darf man das glauben? An verbotenen Substanzen hat Bushido aber "eigentlich alles" genommen, rehabilitiert er sein ehemaliges Ganster-Rapper Image. Außer Crack. Und Heroin. Und Crystal Meth.

Was seine Frau Anna-Maria Ferchichi dazu sagt, wie romantisch ihre erste gemeinsame Nacht mit Bushido war und was dem Godfather des deutschen HipHop sonst noch auf der Seele brennt, zeigt ProSieben am Montag, 25. November, um 20:15 Uhr.

Am Montag, 2. Dezember, freut sich Sebastian Pufpaff auf Thorsten Legat. In der Folgewoche lässt er sich von den Ehrlich Brothers verzaubern.

"TV total - Aber mit Gast" und "TV total" werden produziert von Brainpool.

"TV total - Aber mit Gast" montags, ab 25. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.

