Abgeräumt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und ProSieben überzeugen am Mittwoch

16. Mai 2024. So sehen Sieger aus: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft besiegt am Mittwochnachmittag bei der Weltmeisterschaft Lettland mit 8:1. Vor 8652 Zuschauern in der Ostrava-Arena fährt die deutsche Mannschaft somit den zweiten Sieg der EM ein.

Das kann sich sehr gut sehen lassen: In der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) sehen starke 11,7 Prozent im Durchschnitt das Spiel der "ran Eishockey live: WM".

Am Freitag geht es für die Nationalmannschaft auf ProSieben, um 15:45 Uhr, weiter mit der Partie Deutschland-Kasachstan.

Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream.

Die Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.

