"nd.DerTag": Linke mit Vier-Stufen-Plan für Vier-Tage-Woche

Die Linkspartei fordert den generellen Übergang zu einer Vier-Tage-Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich. Ein Konzept dafür, das der Tageszeitung "nd.DerTag" vorliegt, will die Partei an diesem Montag vorstellen. Darin wird darauf verwiesen, dass in vielen Bereichen ein akuter Personalnotstand herrscht. Oft hänge dies mit schlechten Arbeitsbedingungen zusammen.

Dem müsse eine Offensive zur Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich entgegenwirken, verlangt Die Linke und schlägt einen Vier-Stufen-Plan vor. In einem ersten Schritt soll eine Anti-Stress-Verordnung verabschiedet werden, in der Pflichten für die Unternehmen für bessere Arbeitsbedingungen fixiert werden. Bei Reduktion der Arbeitsbelastung müsse ein Lohnverzicht ausgeschlossen sein. In Stufe zwei soll ein Wahlarbeitsgesetz folgen. Dieses soll es ermöglichen, in den Betrieben Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, die den Lebenssituationen der Beschäftigten besser entsprechen. Drittens fordert Die Linke, dass die Bundesregierung zunächst eine Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen durchsetzt. So könne ein Standard auf dem Arbeitsmarkt geschaffen werden, "an dem sich die private Konkurrenz orientieren muss". Viertens sollen kleine Firmen bei der Umstellung mit zeitlich begrenzten Lohnzuschüssen unterstützt werden.

