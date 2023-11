Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Jahreskonferenz des Financial Street Forum vermittelt breites Vertrauen in Chinas Öffnung und Zusammenarbeit mit der Welt

Peking (ots/PRNewswire)

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2023 hat nach Ansicht der teilnehmenden Experten aus dem In- und Ausland ein breites Vertrauen in die Öffnung Chinas und die Zusammenarbeit mit der Welt vermittelt.

Experten, die an der Konferenz teilnahmen, waren allgemein der Ansicht, dass die Stärkung der finanziellen Öffnung und der Zusammenarbeit ein wichtiges Instrument ist, um die gemeinsame Nutzung der Ergebnisse der wirtschaftlichen Entwicklung und eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit zu fördern.

Auf der diesjährigen Konferenz, die am 10. November zu Ende ging, wurden viele anregende Themen aus den Bereichen Handel, Wirtschaft und Finanzkooperation erörtert. Um gemeinsamen Wohlstand zu erreichen, müssten alle Parteien den Schwerpunkt auf eine langfristige Zusammenarbeit legen, sagte David M. Rubenstein, Mitbegründer der Carlyle Group.

Die Förderung der multilateralen Zusammenarbeit auf den globalen Finanzmärkten und die Aufrechterhaltung von Stabilität und ausreichender Kapital- und Liquiditätsversorgung zur Stärkung der Realwirtschaft seien derzeit besonders wichtig, so Manuela V. Ferro, Vizepräsidentin der Weltbank für Ostasien und den Pazifik, in einer Videoansprache. Sie forderte die Einrichtung stabilerer globaler Governance-Mechanismen und -Systeme, um die Herausforderungen in verschiedenen Bereichen zu bewältigen und die Rolle des Kapitals zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen und zur Wiederbelebung der Wirtschaft umfassend zu nutzen.

London ist der weltweit größte Offshore-Handelsplatz für den Renminbi, und die Stadt London ist bereit, über das Financial Street Forum die chinesisch-britische Zusammenarbeit und Kommunikation weiter zu fördern und die Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und des grünen Finanzwesens zu verstärken, erklärte Nicholas Lyons, Oberbürgermeister der Stadt London.

Während der Dialogsitzung des Gipfels sprachen Zhou Xiaochuan, stellvertretender Vorsitzender des Boao Forum for Asia (BFA), Masaaki Shirakawa, ehemaliger japanischer Zentralbankgouverneur, und Christian Noyer, ehemaliger französischer Zentralbankgouverneur, über Videolinks über die Aufgaben und Paradigmen von Zentralbanken und tauschten sich über Chinas aktive finanzielle Öffnung aus.

Yin Yong, der Bürgermeister von Peking, sagte in seiner Abschlussrede, dass die Äußerungen der chinesischen Finanzaufsichtsbehörden während der Konferenz die entschlossene Haltung Chinas zum Ausdruck brächten, sich weiter in die Weltwirtschaft zu integrieren, die institutionelle Öffnung des Finanzsektors stetig zu erweitern und die grenzüberschreitenden Investitionen und Finanzierungen zu erleichtern.

Durch die Untersuchung von Trend- und Spitzenproblemen liefere die Konferenz neue Erkenntnisse und nützliche Hinweise für die weltweite Finanzgemeinschaft, um zusammenzuarbeiten und eine Entwicklung anzustreben, von der alle Seiten profitieren, so Yin.

