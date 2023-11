Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Pottasche-Düngemittelprojekt von Asia-potash International in Belt and Road Fallstudie aufgeführt

Das Pottasche-Düngemittelprojekt von Asia-potash International Investment (Guangzhou) Co., Ltd. in Laos ist in einem Buch aufgeführt, in dem 36 Belt and Road-Kooperationsprojekte chinesischer Unternehmen zusammengefasst sind.

Die Zusammenstellung, die auf einer gemeinsam vom Forschungszentrum der State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC) und dem China Economic Information Service (CEIS) durchgeführten Fallstudie beruht, wurde während des Thematischen Forums zum Austausch von Denkfabriken auf dem dritten Belt and Road Forum for International Cooperation in Peking vorgestellt.

Das in der Provinz Khammuan in Zentrallaos gelegene Pottasche-Düngemittelprojekt genießt einen vorteilhaften Standort, da es an den Highway 13 angrenzt, eine wichtige Verkehrsader, die durch Laos verläuft und Kambodscha und Vietnam verbindet. Der Highway 13 führt auch nach Vientiane im Norden und verbindet das Projekt mit der China-Laos Railway.

Asia-potash International startete im April 2020 mit dem Umbau und der Erweiterung des Werks um 1 Millionen Tonnen Pottasche-Dünger, dem ersten seiner Art in Laos, das nach 17 Monaten fertiggestellt wurde.

Das Unternehmen besitzt derzeit über 214,8 Quadratkilometer Pottasche-Abbaurechte und 48,5 Quadratkilometer Pottasche-Suchrechte in der Provinz Khammuan, die in 1 Milliarde Tonnen reines Kaliumchlorid umgewandelt werden könnten, was es zum größten Pottasche-Vorkommen in Asien macht.

Das Unternehmen ist bestrebt, bis zum Jahr 2025 eine Produktionskapazität von 5 Millionen Tonnen zu erreichen, um ein Pottasche-Lieferant von Weltrang zu werden, und wird in Zukunft je nach Marktanfrage auf eine Kapazität von 7-10 Millionen Tonnen/Jahr expandieren.

Das Unternehmen hat auch ein Projekt für den Asia-Potash International Smart Industrial Park im Jahr 2022 initiiert, das einen Industriepark für Pottasche-Dünger und einen Industriepark für Nicht-Pottasche umfasst, um die Industrialisierung in Laos zu fördern.

Es wird erwartet, dass der Pottasche-Düngemittel-Industriepark weitere Projekte mit sich bringt und Einkommen und Arbeitsplätze für die lokale Gemeinde schafft, während der Nicht-Pottasche-Industriepark die damit verbundenen Ressourcen der Lao Pottasche-Mine besser nutzen, andere vorteilhafte Ressourcen wie Kohle und Bauxit integrieren und zur Entwicklung anderer Chemieprojekte beitragen würde, um die Industrialisierung des Landes zu fördern.

Neben den Projektinvestitionen und dem Bau nimmt das Unternehmen aktiv seine soziale Verantwortung wahr, indem es Projekte zur Armutsbekämpfung durchführt, Bildungsfonds einrichtet, den Bau von Infrastrukturen unterstützt und eine moderne Landwirtschaft entwickelt, um die Entwicklung von Laos zu fördern, was von der Regierung und der Bevölkerung hoch anerkannt wird.

