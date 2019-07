ProSieben

27,3 Prozent Marktanteil!"The Masked Singer" setzt Höhenflug fort // Unter dem Kakadu zwitschert Heinz Hoenig

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ein schillernder Vogel mit einem großen Namen: Schauspiel-Legende Heinz Hoenig ist der Kakadu! "The Masked Singer" setzt mit der dritten Folge seinen Höhenflug fort: Die neue ProSieben-Show legt weiter zu und dominiert mit fantastischen 27,3 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre) den Donnerstag (Vorwoche: 24,4 Prozent). Damit verhilft "The Maske Singer" ProSieben zur deutlichen Tagesmarktführung mit 15,8 Prozent.

Am Ende muss der Kakadu seine Maske abnehmen und Ruth Moschner lag mit ihrer Vermutung - wie schon in der Woche zuvor Elton - richtig: Darunter zwitschert Heinz Hoenig. "Ich hatte Zeit und ich spiele gerne. Ich spiele gerne mit Anderen, diesmal war es ein bisschen was anderes und das Andere hat mich interessiert", erklärt der Schauspieler nach der Show und zeigt sich glücklich: "Ich hatte meine Familie im Herzen dabei, die hat mich gut unterstützt und das ganze Drumherum war ein gutes Gefühl, das man wieder mal haben kann. Das passiert nicht alle Tage, aber jetzt habe ich es passieren lassen und das ist gut. Ich bin sehr zufrieden mit mir - ich habe es echt gepackt (lacht)!"

Im Anschluss an "The Masked Singer" kann auch das Star- und Lifestyle-Magazin "red" zulegen und glänzt mit 17,5 Prozent Marktanteil.

In der nächsten Ausgabe von "The Masked Singer" am Donnerstag, 18. Juli, um 20:15 Uhr live auf ProSieben singen der Astronaut, das Eichhörnchen, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu, das Monster und der Panther um den weiteren Verbleib in der Show.

"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.

Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.de Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 12.07.2019 (vorläufig gewichtet) Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 89 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Tabea Werner, Jamin Schlander Tel. +49 89 9507-1167, -1185 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com Jamin.Schlander@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell