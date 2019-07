ProSieben

Ein Luxus-Lunch im Nirgendwo für den kenianischen Präsidenten-Neffen: Wer beweist Kreativität und überzeugt in "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" am Dienstag auf ProSieben?

"Eines meiner Unternehmen organisiert die verschiedensten Veranstaltungen - von riesigen Events bis hin zu kleinen exklusiven Diners an den außergewöhnlichsten Orten der Erde", erklärt Jochen Schweizer seinen Job-Bewerbern in der neuen Folge von "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer", am Dienstag, 16. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben. "Heute habe ich den Neffen des amtierenden Präsidenten Kenias eingeladen und ihm ein exklusives Lunch versprochen, auf einem Felsplateau, das man in einer guten Stunde Fußmarsch erreicht. Dort haben wir einen Tisch und zwei Stühle aufgebaut. Jetzt seid Ihr dran", verkündet Jochen Schweizer. Schaffen es die neun Bewerber, sich unter Zeitdruck perfekt zu organisieren? Wer behält einen kühlen Kopf, wer übernimmt die Team-Führung - und sorgt dafür, dass am Ende alle benötigten Lebensmittel und Koch-Utensilien eingekauft werden? Gelingt es den Bewerbern, mit klugem Teamwork den afrikanischen Gast mit einem außergewöhnlichen Lunch im kenianischen Nirgendwo zu überzeugen?

Diese Bewerber kämpfen weiter um ihren Traumjob bei Jochen Schweizer Catharina (30), Einzelhandelskauffrau aus Heusweiler/Saarland; Daniel (42), Industriedesigner aus Leipzig; Jessica (28), Projekt-Managerin aus Fürth; Afrodite (35), Juristin aus Berlin; Patrick (33), Golflehrer aus Bottrop; Peter (35), Marketing-Manager aus München; Frank (46), Dipl.-Ingenieur aus Stuttgart; Zilbear (40), Gastronom aus Metzingen; Nergiz (39), Unternehmerin aus Köln.

Alle Infos rund um das Format, Jochen Schweizer und die Bewerber finden Sie auf http://presse.prosieben.de/traumjob.

"Der Traumjob - bei Jochen Schweizer", am 16. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

