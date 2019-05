Saarbrücker Zeitung

Saarbrücker Zeitung: Extremer Wandel am Arbeitsmarkt - Weniger Vollzeitjobs, aber deutlich mehr Beschäftigte

Berlin/Saarbrücken (ots)

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) in den letzten fast drei Jahrzehnten stark gewandelt. Gab es 1991 noch 28,9 Millionen Vollzeitbeschäftigte, so waren es 2018 nur noch 24,7 Millionen. Parallel dazu ist in diesem Zeitraum die Zahl der Teilzeitbeschäftigten deutlich von 6,3 auf 15,9 Millionen gestiegen, schreibt das Blatt unter Berufung auf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Aktuell gibt es demnach insgesamt 40,6 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Das sind rund 5,4 Millionen mehr als kurz nach der deutschen Wiedervereinigung, die im Osten zunächst mit massiven Arbeitsplatzverlusten verbunden war.

Aus der Zahlenübersicht des IAB geht weiter hervor, dass sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Arbeitnehmern in Vollzeit zwischen 1991 und 2018 nur um etwa 60 Minuten auf 38,01 Stunden verringert hat. Bei den Arbeitnehmern in Teilzeit ist sie mit gut 16 Stunden sogar weitgehend konstant geblieben. Auch der durchschnittliche tarifliche Regelurlaub im Jahr hat sich nur wenig verändert. 1991 lag er bei 28,2 Tagen. 2018 waren es 29,8 Tage.

