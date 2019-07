ProSieben

Magic Tuesday auf ProSieben: Farid präsentiert in der neuen Show "Farids Magische 13" die besten Zaubertricks und Illusionen der Welt

Unterföhring (ots)

Unglaublich. Verrückt. Waghalsig. Und undurchschaubar. Mit der neuen Prime-Time-Show "Farids Magische 13" wird der Dienstagabend auf ProSieben zur fantastischen Erlebnistour rund um den Globus. In drei Folgen von "Farids Magische 13" (ab 20. August um 20:15 Uhr) präsentiert Illusionist Farid seine dreizehn persönlichen Highlights der Zauberkunst auf einem abenteuerreichen Roadtrip. Er reist nach Ungarn, in das Geburtsland des legendären Entfesselungskünstlers Houdini und trifft die besten Magier der Welt in der Hauptstadt der Zauberkunst, Las Vegas. Er bringt prominente Gäste dazu, sich auf seinen unerklärlichen Zauber einzulassen und verblüfft sie mit seinen erstaunlichen Tricks. Vom beeindruckenden Minimal-Kunststück bis zur effektvollen Großillusion - wem verschlägt es bei "Farids Magische 13" komplett die Sprache?

Jede Folge von "Farids Magische 13" steht unter einem besonderen Motto:

- Die gefährlichsten Illusionen der Welt - Die beste Street Magic der Welt - Die verrücktesten Illusionen der Welt

Produziert wird die neue Prime-Time-Show "Farids Magische 13" von Banijay Productions Germany.

"Farids Magische 13" - ab Dienstag, 20. August 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

