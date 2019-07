ProSieben

"The Masked Singer": Der Kakadu ist nicht Faisal Kawusi

Faisal Kawusi ist vielleicht ein bunter Vogel, aber er steckt nicht unter der Kakadu-Maske - so viel ist sicher. Denn der Comedian verstärkt in der dritten Liveshow von "The Masked Singer" am Donnerstag, 11. Juli 2019, ab 20:15 Uhr auf ProSieben das Rateteam aus Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger. Welche Hinweise geben die neuen Indizien und Auftritte auf die Identität des Astronauten, des Eichhörnchens, des Engels, des Grashüpfers, des Kakadus, des Kudus, des Monsters und des Panthers? Welche Figur muss als nächstes ihre Maske abnehmen? "The Masked Singer" wird moderiert von Matthias Opdenhövel, Produzent ist EndemolShine Germany.

Das sind die aktuellen Spekulationen des Rateteams und aus dem Netz:

- Der Astronaut: Max Mutzke (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de), Nelson Müller (Max Giesinger), Haddaway (Elton)

- Das Eichhörnchen: Wladimir Klitschko (Dresdner Neue Nachrichten), Dirk Nowitzki (Elton), David Hasselhoff (Ruth Moschner), Evil Jared Hasselhoff (Online-Ratespiel)

- Der Engel: Bülent Ceylan (Max Giesinger), Campino oder Till Lindemann (Online-Ratespiel), Armin Rohde (Ruth Moschner)

- Der Grashüpfer: Jan Josef Liefers (Collien Ulmen-Fernandes), Gil Ofarim (Online-Ratespiel) oder Wayne Carpendale (Ruth Moschner)

- Der Kakadu: Friedrich Liechtenstein (Collien Ulmen-Fernandes), Jürgen von der Lippe (Online-Ratespiel), Hugo Egon Balder (Ruth Moschner), Hape Kerkeling als Horst Schlemmer (Max Giesinger)

- Der Kudu: Hans Sarpei (Ruth Moschner), Daniel Aminati (Online-Ratespiel), Detlef Soost (Collien Ulmen-Fernandes), Ingo Zamperoni (Max Giesinger)

- Das Monster: Maite Kelly (Online-Ratespiel), Ilka Bessin (Ruth Moschner), Bahar Kizil (Collien Ulmen-Fernandes), Mirja Bös (Max Giesinger)

- Der Panther: Sophia Thomalla (BILD), Stefanie Hertel (Ruth Moschner), Martina Hill (Online-Ratespiel) oder Ana Carrasco (Elton)

