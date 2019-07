"The Masked Singer" legt kräftig zu! 24,6 Prozent für die neue ProSieben-Show // Susan Sideropoulos schlüpft aus dem Schmetterling

ProSieben

Große Show, große Quote und eine große Überraschung: Die zweite Ausgabe von "The Masked Singer" brilliert mit einem Marktanteil von 24,6 Prozent (Zuschauer 14-49 Jahre). Das bedeutet eine Steigerung von starken 4,2 Prozentpunkten verglichen mit der tollen Startquote (20,4 Prozent). ProSieben wird erneut klarer Marktführer in der Prime Time. Mit großartigen 15,0 Prozent Marktanteil ist der Sender Tagesmarktführer am Donnerstag. Das Star- und Lifestyle-Magazin "red" mit Annemarie Carpendale punktet im Anschluss an "The Masked Singer" mit schönen 16,0 Prozent Marktanteil.

Am Ende der zweiten Liveshow muss der Schmetterling seine Maske fallen lassen. Aus der schlüpft keine Stefanie Giesinger oder ein anderes Model, sondern Schauspielerin Susan Sideropoulos. Die Berlinerin hatten bis zu diesem Zeitpunkt weder die Zuschauer im Online-Ratespiel auf www.themaskedsinger.de, noch das Rateteam auch nur annähernd im Verdacht. "Die Tipps unter der Maske zu hören war so witzig", sagt die Schauspielerin nach der Enthüllung. "Ich wurde noch nie so oft als Model vermutet mit meinen nicht mal 1,60 Metern - das muss auf der Bühne ja ganz anders aussehen. Toni Garrn, Stefanie Giesinger, Claudia Schiffer - wow, ich habe es geschafft (lacht). Das war megalustig und hat mir sehr geschmeichelt."

Der Rätselspaß geht weiter: Die nächste Gelegenheit der Identität des Astronauten, des Eichhörnchens, des Engels, des Grashüpfers, des Kakadus, des Kudus, des Monsters und des Panthers auf die Spur zu kommen gibt es in der dritten "The Masked Singer"-Show nächsten Donnerstag, 11. Juli, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben.

"The Masked Singer" immer donnerstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.

Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.de Folge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.

