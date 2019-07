ProSieben

"Style your Star - It's About You": Welches Styling-Team kreiert für Nikeata Thompson, Shermine Shahrivar, Eva Padberg und Larissa Marolt den perfekten Look?

Was würde Nikeata Thompson auf einem Hippie-Festival anziehen? Welcher Sommerlook gefällt Shermine Shahrivar am besten? Mit welchem It-Piece würde Eva Padberg auf eine Party gehen? In der neuen ProSieben-Umstylingshow "Style your Star - It's About You" kreieren modebegeisterte Styling-Teams für Glamour-VIPs einen neuen Look.

In jeder Folge stylen zwei unterschiedliche Teams das Fashion-Idol zu einem bestimmten Motto. Am Ende heißt es: Welcher Look gefällt dem Promi besser? Er entscheidet selbst, welches der beiden Outfits er tragen möchte und kürt das beste Styling-Team mit einem Shopping-Gutschein im Wert von 2.500 Euro. Den Start machte Patricia Kelly mit einem modischen Look für die Fashionweek. Weiter geht's in Folge zwei (6. Juli) mit Nikeata Thompson. Welches Styling-Team begeistert die Tänzerin mit einem modernen Festival-Look im Hippie-Style? Auch mit dabei: Shermine Shahrivar, Eva Padberg, Larissa Marolt, Lilly Becker, Natascha Ochsenknecht, Anne-Sophie Briest, Sarah Harrison und Nadine Klein.

"Style your Star - It's About You" - seit 29. Juni 2019, immer samstags um 16:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

