"Ein Mensch darf nicht wegsehen, wenn andere Menschen ertrinken." ProSieben unterstützt den Spendenaufruf von Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf und berichtet heute in taff

Dieser Aufruf wirkt. Mehr als 780.000 Euro Spendengeld sammelten Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann bislang für die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete und die Seenotrettung im Mittelmeer. Die Kapitänin war am Samstag auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa verhaftet worden, nachdem sie mit dem Schiff Sea Watch 3 mit 40 Menschen an Bord in den Hafen der Insel eingelaufen war. Die Menschen hatte die Sea Watch 3 zwei Wochen zuvor vor der libyschen Küste gerettet. Zwei Wochen suchte das Schiff im Mittelmeer nach einem sicheren Hafen. Im ProSieben-Magazin "taff" (heute, 17:00 Uhr) spricht Klaas Heufer-Umlauf darüber, warum Jan Böhmermann mit ihm diesen Spendenaufruf gestartet hat. Dazu gibt es Hintergründe: Warum kann die Kapitänin für das Retten von Menschenleben verhaftet werden? Wer kämpft alles für Freilassung von Carola Rackete? Ende Mai hatten die ProSieben-Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Prime Time dem Thema Seenotrettung eine Bühne geboten, als die Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp von ihren dramatischen Erlebnissen im Mittelmeer erzählte. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Wie soll die heutige Generation irgendwann ihren Kindern erklären, dass sie es wider besseres Wissen zugelassen hat, dass im Jahr 2019 hunderte Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Ein Mensch darf nicht wegsehen, wenn andere Menschen ertrinken. Deswegen unterstützt ProSieben die Spenden-Initiative von Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann. Und deswegen berichtet 'taff' heute ausführlich und erklärt die Hintergründe zur Verhaftung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete." Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

