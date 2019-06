ProSieben

Neue Show auf ProSieben: Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst suchen die "Queen of Drags"

Glamour. Emotionen. Entertainment. In einer neuen ProSieben-Show suchen Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst die "Queen of Drags". Warum präsentieren sich Männer als weibliche Kunstfiguren? Was zeichnet eine "Queen of Drags" aus? Wie verwandeln sich die oft unscheinbaren oder schüchternen Männer in hinreißende, extrovertierte Glamour-Girls, die auf der Bühne glänzen? Wer ist Deutschlands beste Dragqueen? Heidi Klum: "Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren. Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In ,Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen." Bill Kaulitz ergänzt: "Mode, Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!" "Drag ist eine sehr vielfältige Ausdrucksform und die Künstler dahinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up. Dass wir das gemeinsam in dieser Show entdecken werden und die gesamte Palette zeigen dürfen, darauf freue ich mich schon ganz besonders", sagt Conchita Wurst.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Die GNTM-Folge mit den Drags als Gaststars zählt zu den beliebtesten Folgen unserer ZuschauerInnen. Ein schöner Grund, um diesen außergewöhnlichen, interessanten Männern und ihren Kunstfiguren in 'Queen of Drags' eine eigene Prime-Time-Sendung zu widmen und die beste von ihnen zu küren. Mit Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst haben wir eine Jury für ,Queen of Drags', wie sie besser kaum sein kann. Sowohl Heidi als auch Bill und Conchita sind große Entertainer, feiern auf nationalen und internationalen Show-Bühnen große Erfolge. Und alle drei haben Spaß an der Verwandlung. Ihre Lebensfreude passt perfekt zu 'Queen of Drags'."

Der Weg zur "Queen of Drags": Zehn Drags ziehen in eine Luxus-Villa und leben dort gemeinsam über mehrere Wochen. Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst stellen den Drags jede Woche eine neue Aufgabe: Wer setzt das Motto perfekt um? Wer inszeniert sich am besten in der Show auf der Bühne und begeistert das große Studiopublikum?

"Queen of Drags" ist eine Produktion von RedSeven Entertainment, ProSieben zeigt die neue Reality-Show im Winter 2019.

